Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 июня 2018, 12:54



От стрит-фуда до стрит-арта. Опубликована программа летнего праздника уличной еды и уличной культуры в Норильске.

Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу с 12.20 до 13 часов. Далее на спортплощадке стартуют мастер-классы по паркуру и зумбе, а в павильонах начнутся лекции и мастер-классы. Гости фестиваля смогут научиться готовить сочные стейки, заправки для отварного картофеля, fish and chips из северной рыбы и многому другому. На малой сцене пройдут уроки по уличным танцам и танцевальные флешмобы, а в 19.00 на главной сцене праздника выступят норильские группы Fancy Friend и «Точка». В течение всего дня, с 13 до 20 часов, на детской площадке будут работать аниматоры и аквагримеры, на баскетбольной площадке – прокат роликов и велосипедов; в зоне кроссфита пройдут соревнования по подтягиваниям на перекладине и отжиманиям на брусьях, а в зоне творческих мастер-классов можно будет изготовить шокобоксы, стильные игрушки и народных кукол. В программе второго фестивального дня: мастер-классы по приготовлению голубцов, тройной ухи, сморебродов, ростбифа из оленины и другого, выступления музыкального коллектива «Городские шаманы», ЦРЛ «Старт» и клуба «Норд-Данс», лекции о муссовых десертах и правильном питании, показ фильмов о стрит-артистах и концерт Варвары Визбор. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Просмотров:172 Он пройдет на стадионе «Заполярник» 7 и 8 июля в рамках гастрономического фестиваля «Север».Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу с 12.20 до 13 часов. Далее на спортплощадке стартуют мастер-классы по паркуру и зумбе, а в павильонах начнутся лекции и мастер-классы. Гости фестиваля смогут научиться готовить сочные стейки, заправки для отварного картофеля, fish and chips из северной рыбы и многому другому. На малой сцене пройдут уроки по уличным танцам и танцевальные флешмобы, а в 19.00 на главной сцене праздника выступят норильские группы Fancy Friend и «Точка». В течение всего дня, с 13 до 20 часов, на детской площадке будут работать аниматоры и аквагримеры, на баскетбольной площадке – прокат роликов и велосипедов; в зоне кроссфита пройдут соревнования по подтягиваниям на перекладине и отжиманиям на брусьях, а в зоне творческих мастер-классов можно будет изготовить шокобоксы, стильные игрушки и народных кукол.В программе второго фестивального дня: мастер-классы по приготовлению голубцов, тройной ухи, сморебродов, ростбифа из оленины и другого, выступления музыкального коллектива «Городские шаманы», ЦРЛ «Старт» и клуба «Норд-Данс», лекции о муссовых десертах и правильном питании, показ фильмов о стрит-артистах и концерт Варвары Визбор.