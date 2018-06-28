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28 июня 2018, 13:05



На механическом заводе «Норникеля» провели капитальный ремонт бытовых помещений.

В ближайшие дни рабочие, которые сейчас переодеваются во временно оборудованных помещениях, наконец начнут пользоваться новыми гардеробными. Раздевалки чистой одежды и спецодежды, душевые и парные, сушилки рассчитаны на 310 мужчин и 160 женщин. Вложения в создание комфортных условий в бытовых помещениях составили около 63 млн рублей. На эти средства провели отделку стен и полов кафелем, смонтировали подвесные потолки, заменили окна и двери. Кроме того, полностью заменили все инженерные коммуникации: водоснабжения и отопления, канализации, электроснабжения, приточной и вытяжной вентиляции, противопожарной сигнализации. Как отметила на открытии гардеробных замдиректора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, такой подарок к Дню металлурга наверняка порадует сотрудников механического завода. Из 570 млн рублей, которые выделены в этом году на программу улучшения быта на производстве, на этом же предприятии начинается ремонт спортивного зала.

Просмотров:174 Около 500 сотрудников на механическом заводе предприятия «Норильский обеспечивающий комплекс» ожидают завершения двухлетнего ремонта гардеробных блоков общей площадью 1576 кв. метров. Они расположены на втором этаже АБК завода. Работы проведены в рамках программы по улучшению социально-бытовых условий работников, более известной как «Быт на производстве».В ближайшие дни рабочие, которые сейчас переодеваются во временно оборудованных помещениях, наконец начнут пользоваться новыми гардеробными. Раздевалки чистой одежды и спецодежды, душевые и парные, сушилки рассчитаны на 310 мужчин и 160 женщин.Вложения в создание комфортных условий в бытовых помещениях составили около 63 млн рублей. На эти средства провели отделку стен и полов кафелем, смонтировали подвесные потолки, заменили окна и двери. Кроме того, полностью заменили все инженерные коммуникации: водоснабжения и отопления, канализации, электроснабжения, приточной и вытяжной вентиляции, противопожарной сигнализации.Как отметила на открытии гардеробных замдиректора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, такой подарок к Дню металлурга наверняка порадует сотрудников механического завода. Из 570 млн рублей, которые выделены в этом году на программу улучшения быта на производстве, на этом же предприятии начинается ремонт спортивного зала.