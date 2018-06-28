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28 июня 2018, 13:14



В Красноярском крае будет продлено действие закона о краевом материнском капитале.

Напомним, краевой материнский капитал предоставляется женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей, его размер составляет 137 тысяч рублей. В Красноярском крае данный закон действует уже 7 лет, с 1 июля 2011 года. На его реализацию из краевого бюджета направлено 2,2 млрд рублей, сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края. Министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что краевой материнский капитал способствовал улучшению демографической ситуации в крае. «Это существенная мера поддержки семей с детьми, особенно для улучшения жилищных условий. Общая сумма федерального и краевого материнского капиталов составляет 590 тысяч рублей. С июля 2011 года более 35 тысяч многодетных семей получили краевые сертификаты на материнский капитал. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий. Также его можно направить на получение образования, приобретение транспортных средств, технических средств реабилитации, а также получение денежных выплат в размере 12 тысяч рублей ежегодно», – рассказала министр социальной политики. Члены профильного комитета одобрили проект закона и рекомендовали его к рассмотрению в двух чтениях на ближайшей сессии Законодательного собрания края.

Просмотров:157 На комитете по охране здоровья и социальной политике депутаты Законодательного собрания края рассмотрели законопроект о продлении краевого материнского (семейного) капитала до 2021 года. Законопроект «О внесении изменения в статью 16 Закона края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» внесен врио губернатора края в связи с тем, что срок действующего закона истекает 31 декабря 2018 года.Напомним, краевой материнский капитал предоставляется женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей, его размер составляет 137 тысяч рублей. В Красноярском крае данный закон действует уже 7 лет, с 1 июля 2011 года. На его реализацию из краевого бюджета направлено 2,2 млрд рублей, сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.Министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что краевой материнский капитал способствовал улучшению демографической ситуации в крае. «Это существенная мера поддержки семей с детьми, особенно для улучшения жилищных условий. Общая сумма федерального и краевого материнского капиталов составляет 590 тысяч рублей. С июля 2011 года более 35 тысяч многодетных семей получили краевые сертификаты на материнский капитал. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий. Также его можно направить на получение образования, приобретение транспортных средств, технических средств реабилитации, а также получение денежных выплат в размере 12 тысяч рублей ежегодно», – рассказала министр социальной политики.Члены профильного комитета одобрили проект закона и рекомендовали его к рассмотрению в двух чтениях на ближайшей сессии Законодательного собрания края.