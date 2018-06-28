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28 июня 2018, 13:39



Глава Норильска провел заседание комиссии по противодействию коррупции.

Для совершенствования указанной работы специалисты по размещению заказов прошли необходимое обучение. Постоянно ведется контроль за исполнением муниципальных контрактов. В этом году запланировано не менее двух семинаров, направленных на решение практических задач и вопросов соблюдения муниципальными заказчиками законодательства. Для обеспечения прозрачности и доступности проводимых закупок на официальном сайте администрации города регулярно размещается информация о них. В целях недопущения коррупционных проявлений и контроля за осуществлением закупок в прокуратуру Норильска предоставляются реестры закупок, осуществляемые муниципальными заказчиками самостоятельно, без проведения торгов, сведения о заключенных муниципальных контрактах, сведения о размещении закупок, отчеты по их итогам, а также сведения о размещении планов-графиков закупок, размещении закупок у субъектов малого предпринимательства. Ежеквартально в Счетную палату Красноярского края направляется сводная информация о закупках товаров, работ, услуг по требованиям федеральных законов, с указанием способа торгов и разбивкой по классификации операций сектора государственного управления. Кроме этого, контролирует сферу закупок и городское финансовое управление. В рамках подготовки к декларационной кампании 2018 года для удобства заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера каждому муниципальному служащему на автоматизированное рабочее место было установлено специальное программное оборудование СПО «Справка БК». В адрес руководителей структурных подразделений администрации направлены разъяснения об особенностях прохождения муниципальной службы, а также методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах и заполнения соответствующей формы-справки в 2018 году (за отчетный 2017 год), даны рекомендации о получении справки о состоянии счетов в банке. В рамках декларационной кампании этого года сведения о доходах представили все 620 муниципальных служащих.

Просмотров:131 Закупками для бюджетных учреждений города и муниципальных заказчиков выполняют управление муниципальных закупок и управление капитальных ремонтов и строительства. Последнее отвечает за закупки в области строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности. Это позволяет реализовывать единый процесс формирования, размещения, обеспечения гласности и открытости закупок.Для совершенствования указанной работы специалисты по размещению заказов прошли необходимое обучение. Постоянно ведется контроль за исполнением муниципальных контрактов. В этом году запланировано не менее двух семинаров, направленных на решение практических задач и вопросов соблюдения муниципальными заказчиками законодательства.Для обеспечения прозрачности и доступности проводимых закупок на официальном сайте администрации города регулярно размещается информация о них. В целях недопущения коррупционных проявлений и контроля за осуществлением закупок в прокуратуру Норильска предоставляются реестры закупок, осуществляемые муниципальными заказчиками самостоятельно, без проведения торгов, сведения о заключенных муниципальных контрактах, сведения о размещении закупок, отчеты по их итогам, а также сведения о размещении планов-графиков закупок, размещении закупок у субъектов малого предпринимательства. Ежеквартально в Счетную палату Красноярского края направляется сводная информация о закупках товаров, работ, услуг по требованиям федеральных законов, с указанием способа торгов и разбивкой по классификации операций сектора государственного управления. Кроме этого, контролирует сферу закупок и городское финансовое управление.В рамках подготовки к декларационной кампании 2018 года для удобства заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера каждому муниципальному служащему на автоматизированное рабочее место было установлено специальное программное оборудование СПО «Справка БК». В адрес руководителей структурных подразделений администрации направлены разъяснения об особенностях прохождения муниципальной службы, а также методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах и заполнения соответствующей формы-справки в 2018 году (за отчетный 2017 год), даны рекомендации о получении справки о состоянии счетов в банке. В рамках декларационной кампании этого года сведения о доходах представили все 620 муниципальных служащих.