Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 июня 2018, 13:40

В Норильске прошла традиционная встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.


Беседа состоялась в конференц-зале публичной библиотеки. Поднятые темы, претензии, предложения жителей касались медицинского обслуживания в амбулаторно-поликлинических лечебных учреждениях и в межрайонной больнице Оганера.
Люди задавали вопросы по поводу отказа участкового врача в выдаче рецепта на лекарство по льготному списку, нехватки узких специалистов - сурдолога в Кайеркане, например. Мама больного ребенка рассказала о ситуации, когда на месте диагноз ее годовалому малышу окончательно не установлен, а время выезда на материк для оказания квалифицированной медицинской помощи вот-вот будет упущено.
Были и риторические вопросы: так, неработающие пенсионеры сетовали на отсутствие в НПР аппарата по лечению катаракты и оказание бесплатных услуг стоматологии - по мнению пожилой женщины, многие виды высокотехнологического лечения и протезирования также должны включаться в льготный список. Несколько норильчан традиционно жаловались на некорректное поведение участковых врачей, - эти прецеденты главврачи взяли на заметку, обещая незамедлительно разобраться в случившемся.
Напомним, в подобном формате главные врачи поликлинической службы Норильска встречаются с горожанами не в первый раз. «Есть вещи, на которые люди обращает особое внимание - зачастую с их помощью что-то меняется в нашей сфере в лучшую сторону, решаются важные вопросы - не только частного характера, но и общие, касающиеся уровня оказания медицинских услуг в целом. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что любую непростую ситуацию можно решить, не доводя ее до общегородских публичных встреч. Каждый случай, каждую обиду или недопонимание пациента стоит пытаться решить на уровне заведующего отделением вашего учреждения, заместителей главного врача по направлениям, врачебной комиссии, главного врача, наконец», - отметил, подводя итоги встречи, главный врач норильской поликлиники № 1 Иван Крючков.
Разговор в этот раз не затянулся и оказался вполне конструктивным. На некоторые вопросы главные врачи взрослых и детских поликлиник Большого Норильска, а также руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе ответили индивидуально.

Просмотров:138
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 июня 2018 
17:37   Известному норильскому композитору Борису Вершинину сегодня исполнилось 80 лет 16:32   На улице Комсомольской началась реставрация мозаичного панно.
15:31   Управление ГО и ЧС: «Купание в водоемах Норильска запрещено!». 15:23   В 2018 году на ремонт тротуаров и бортовых камней улично-дорожной сети будет потрачено около 40 миллионов рублей.
14:38   Совет Федерации одобрил законы об общественном наблюдении на выборах всех уровней и об увеличении финансирования партий. 13:46   ЕРП в честь Дня работников морского и речного флота проведет парад судов!
13:40   В Норильске прошла традиционная встреча руководителей медицинских учреждений города с населением. 13:39   Глава Норильска провел заседание комиссии по противодействию коррупции.
13:14   В Красноярском крае будет продлено действие закона о краевом материнском капитале. 13:05   На механическом заводе «Норникеля» провели капитальный ремонт бытовых помещений.
12:54   От стрит-фуда до стрит-арта. Опубликована программа летнего праздника уличной еды и уличной культуры в Норильске. 11:40   Николай Поппель стал почетным гражданином города Норильска.

 27 июня 2018 
20:34   Норильский пенсионер, убивший свою жену, проведет за решеткой 11 лет. 20:15   Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска ведется по графику.
19:45   В Далдыкане рыба есть. Красноярские ученые-гидробиологи проводят исследования самых загрязненных рек Норильска. 19:33   «Сурово. Сурмава. И Юдин». Уникальная выставка под таким названием, приуроченная к 65-летнему юбилею города, откроется в Норильской художественной галерее 6 июля.
19:15   196 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети отремонтируют в Норильске нынешним летом. На выполнение работ порядка 714 миллионов рублей. 18:46   В Норильске стали известны оценки ЕГЭ по обществознанию - очередного экзамена по выбору.
17:38   К походу готовы. Сегодня на причале АТО ЦАТК спустили на воду новые суда. 16:44   Прокуратура Норильска объявляет бой рекламе интимных услуг.
14:54   В администрации Норильска обсудили реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения. 12:47   29 июня в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.
12:38   Норильчан приглашают на общегородской субботник. 12:33   27 июня – День молодежи.
12:26   Расчетно-кассовый центр Норильска меняет форму собственности. 10:51   Бывшему мэру Норильска Сергею Шмакову присвоено звание почетного гражданина города.

 26 июня 2018 
18:36   «Север ваш» – курс на Арктику. Самолёты-амфибии в ходе кругосветной экспедиции побывают и в Норильске. 16:32   Норильчанин стал призером первенства профсоюзов «Россия» по боксу.
15:17   Перед уходом на каникулы депутаты внесли необходимые корректировки в бюджет Норильска и утвердили двух кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Норильска". 13:53   Повезет и бюджетникам, и платникам. В Норильском индустриальном институте вышел приказ о снижении стоимости обучения.
13:21   Реальный срок лишения свободы получил норильский подросток за кражу и грабеж. 12:41   В Норильске прикрыли незаконное игорное заведение.
12:21   Развитие НПР и Таймыра обсудят члены Комитета Государственной Думы. Завтра в Норильск прибудет делегация из федерального парламента. 12:20   Управление соцполитики переезжает и в течение трех дней не будет принимать граждан.
11:54   «Норильский Арбат» откроется сегодня на Театральной площади. 11:20   Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности».
10:27   Варвара Визбор выступит на празднике уличной еды и уличной культуры в Норильске, который пройдет 7-8 июля на стадионе «Заполярник».

 25 июня 2018 
17:16   Норильск возвращает утраченный символ. Сегодня в 18 часов на втором корпусе дома на Ленинградской, З, откроют восстановленную «Снежинку». 16:32   Зарегистрируйся на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» и сделай доброе дело.
16:21   Почти семь тысяч норильчан объединил Молодежный центр в День молодежи. 16:08   В Норильске стартовал чемпионат города по футболу. Сезон продлится до сентября и завершится розыгрышем Кубка «Заполярной правды».
15:57   Норильский колледж искусств в этом году окончили 39 выпускников, шесть из них - с отличием. 15:43   Памяти почетного гражданина города Норильска Василия Рыжкова посвятил свой двухдневный сплав по реке Валек норильский клуб туристов «Таймыр».
15:11   На этой неделе в Норильске пройдет вторая в этом году встреча руководителей медучреждений с населением. 14:44   Сегодня в Норильске стартовала спартакиада трудовых отрядов школьников.
13:45   Выпускной бал с родителями и без. 1225 бывших норильских школьников вместе с 600 тысячами других «виновников торжества» по всей России в ночь с 23 на 24 июня отметили праздник прощания со школой. 12:47   Норильские полицейские провели профилактическую беседу с трудовым отрядом школьников.
12:21   Определен лучший гол сезона 2017/18! 12:19   В киновидеоклубном объединении «Экран» открыт набор детей в Летнюю школу анимации.
12:16   Лариса Зелькова: «Благодаря новой стратегии развития компании Норильск перестал быть только символом индустрии».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх