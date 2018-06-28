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28 июня 2018, 13:40



В Норильске прошла традиционная встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.

Люди задавали вопросы по поводу отказа участкового врача в выдаче рецепта на лекарство по льготному списку, нехватки узких специалистов - сурдолога в Кайеркане, например. Мама больного ребенка рассказала о ситуации, когда на месте диагноз ее годовалому малышу окончательно не установлен, а время выезда на материк для оказания квалифицированной медицинской помощи вот-вот будет упущено. Были и риторические вопросы: так, неработающие пенсионеры сетовали на отсутствие в НПР аппарата по лечению катаракты и оказание бесплатных услуг стоматологии - по мнению пожилой женщины, многие виды высокотехнологического лечения и протезирования также должны включаться в льготный список. Несколько норильчан традиционно жаловались на некорректное поведение участковых врачей, - эти прецеденты главврачи взяли на заметку, обещая незамедлительно разобраться в случившемся. Напомним, в подобном формате главные врачи поликлинической службы Норильска встречаются с горожанами не в первый раз. «Есть вещи, на которые люди обращает особое внимание - зачастую с их помощью что-то меняется в нашей сфере в лучшую сторону, решаются важные вопросы - не только частного характера, но и общие, касающиеся уровня оказания медицинских услуг в целом. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что любую непростую ситуацию можно решить, не доводя ее до общегородских публичных встреч. Каждый случай, каждую обиду или недопонимание пациента стоит пытаться решить на уровне заведующего отделением вашего учреждения, заместителей главного врача по направлениям, врачебной комиссии, главного врача, наконец», - отметил, подводя итоги встречи, главный врач норильской поликлиники № 1 Иван Крючков. Разговор в этот раз не затянулся и оказался вполне конструктивным. На некоторые вопросы главные врачи взрослых и детских поликлиник Большого Норильска, а также руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе ответили индивидуально.

Просмотров:138 Беседа состоялась в конференц-зале публичной библиотеки. Поднятые темы, претензии, предложения жителей касались медицинского обслуживания в амбулаторно-поликлинических лечебных учреждениях и в межрайонной больнице Оганера.Люди задавали вопросы по поводу отказа участкового врача в выдаче рецепта на лекарство по льготному списку, нехватки узких специалистов - сурдолога в Кайеркане, например. Мама больного ребенка рассказала о ситуации, когда на месте диагноз ее годовалому малышу окончательно не установлен, а время выезда на материк для оказания квалифицированной медицинской помощи вот-вот будет упущено.Были и риторические вопросы: так, неработающие пенсионеры сетовали на отсутствие в НПР аппарата по лечению катаракты и оказание бесплатных услуг стоматологии - по мнению пожилой женщины, многие виды высокотехнологического лечения и протезирования также должны включаться в льготный список. Несколько норильчан традиционно жаловались на некорректное поведение участковых врачей, - эти прецеденты главврачи взяли на заметку, обещая незамедлительно разобраться в случившемся.Напомним, в подобном формате главные врачи поликлинической службы Норильска встречаются с горожанами не в первый раз. «Есть вещи, на которые люди обращает особое внимание - зачастую с их помощью что-то меняется в нашей сфере в лучшую сторону, решаются важные вопросы - не только частного характера, но и общие, касающиеся уровня оказания медицинских услуг в целом. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что любую непростую ситуацию можно решить, не доводя ее до общегородских публичных встреч. Каждый случай, каждую обиду или недопонимание пациента стоит пытаться решить на уровне заведующего отделением вашего учреждения, заместителей главного врача по направлениям, врачебной комиссии, главного врача, наконец», - отметил, подводя итоги встречи, главный врач норильской поликлиники № 1 Иван Крючков.Разговор в этот раз не затянулся и оказался вполне конструктивным. На некоторые вопросы главные врачи взрослых и детских поликлиник Большого Норильска, а также руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе ответили индивидуально.