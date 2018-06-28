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28 июня 2018, 13:46



ЕРП в честь Дня работников морского и речного флота проведет парад судов!

Парад судов – зрелищное мероприятие, которое стало доброй традицией для Красноярска и вызывает большой интерес у жителей города, сообщает пресс-служба Енисейского речного пароходства. Ожидается, что в праздничном мероприятии примут участие руководители предприятий енисейского речного бассейна, представители городских и краевых властей и другие почетные гости. Они поздравят работников отрасли и ветеранов с Днем речника, а также на теплоходе совершат обход флота и поприветствуют экипажи судов, стоящих в парадном строю. Напомним, День работников морского и речного флота был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных датах» и приходится на первое воскресенье июля.

Просмотров:129 Свой профессиональный праздник речники отметят 29 июня на набережной Енисея. В акватории реки состоится парад судов, а на самой набережной – торжественный митинг и праздничный концерт.Парад судов – зрелищное мероприятие, которое стало доброй традицией для Красноярска и вызывает большой интерес у жителей города, сообщает пресс-служба Енисейского речного пароходства.Ожидается, что в праздничном мероприятии примут участие руководители предприятий енисейского речного бассейна, представители городских и краевых властей и другие почетные гости. Они поздравят работников отрасли и ветеранов с Днем речника, а также на теплоходе совершат обход флота и поприветствуют экипажи судов, стоящих в парадном строю.Напомним, День работников морского и речного флота был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных датах» и приходится на первое воскресенье июля.