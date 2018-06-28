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28 июня 2018, 14:38



Совет Федерации одобрил законы об общественном наблюдении на выборах всех уровней и об увеличении финансирования партий.

Ранее были приняты законы по назначению общественных наблюдателей на выборах президента РФ и депутатов Государственной Думы. Так, наблюдение за прошедшими выборами президента РФ осуществляли около 157 тысяч представителей общественности. Введение нового института общественного наблюдения на выборах показало свою эффективность. Одобренный закон предусматривает распространение данного положительного опыта на региональные и муниципальные выборы. «Контроль над голосованием и подведением его итогов является одним из важнейших этапов выборов. С целью его усиления поправки предусматривают расширение полномочий федеральной и региональных общественных палат по назначению наблюдателей на выборах всех уровней», - пояснил Клишас. Также Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон о политических партиях, предусматривающих увеличение финансирования партий, принимавших участие в выборах президента. Размер финансирования партий по итогам выборов депутатов Государственной Думы индексировался три раза, тогда как размер финансирования по итогам выборов президента РФ не изменялся с 2008 года. Как пояснил Андрей Клишас, данные поправки позволяют установить одинаковый размер финансирования партий по результатам выборов депутатов Госдумы и президента РФ. «Государственное финансирование партий является важным фактором, обеспечивающим финансовую прозрачность проведения избирательной кампании. Одобрение закона будет способствовать поддержке политических партий. Данная мера является предпосылкой для активной работы партий в регионах и муниципалитетах», - отметил Клишас.

Просмотров:146 Внести изменения в избирательное законодательство инициировал Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации. По его мнению, независимое и неполитическое общественное наблюдение на выборах является залогом доверия к выборам со стороны всех участников избирательного процесса.Ранее были приняты законы по назначению общественных наблюдателей на выборах президента РФ и депутатов Государственной Думы. Так, наблюдение за прошедшими выборами президента РФ осуществляли около 157 тысяч представителей общественности. Введение нового института общественного наблюдения на выборах показало свою эффективность.Одобренный закон предусматривает распространение данного положительного опыта на региональные и муниципальные выборы. «Контроль над голосованием и подведением его итогов является одним из важнейших этапов выборов. С целью его усиления поправки предусматривают расширение полномочий федеральной и региональных общественных палат по назначению наблюдателей на выборах всех уровней», - пояснил Клишас.Также Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон о политических партиях, предусматривающих увеличение финансирования партий, принимавших участие в выборах президента.Размер финансирования партий по итогам выборов депутатов Государственной Думы индексировался три раза, тогда как размер финансирования по итогам выборов президента РФ не изменялся с 2008 года. Как пояснил Андрей Клишас, данные поправки позволяют установить одинаковый размер финансирования партий по результатам выборов депутатов Госдумы и президента РФ. «Государственное финансирование партий является важным фактором, обеспечивающим финансовую прозрачность проведения избирательной кампании. Одобрение закона будет способствовать поддержке политических партий. Данная мера является предпосылкой для активной работы партий в регионах и муниципалитетах», - отметил Клишас.