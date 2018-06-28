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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:37 Известному норильскому композитору Борису Вершинину сегодня исполнилось 80 лет
16:32 На улице Комсомольской началась реставрация мозаичного панно.
15:31 Управление ГО и ЧС: «Купание в водоемах Норильска запрещено!».
15:23 В 2018 году на ремонт тротуаров и бортовых камней улично-дорожной сети будет потрачено около 40 миллионов рублей.
14:38 Совет Федерации одобрил законы об общественном наблюдении на выборах всех уровней и об увеличении финансирования партий.
13:46 ЕРП в честь Дня работников морского и речного флота проведет парад судов!
13:40 В Норильске прошла традиционная встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.
13:39 Глава Норильска провел заседание комиссии по противодействию коррупции.
13:14 В Красноярском крае будет продлено действие закона о краевом материнском капитале.
13:05 На механическом заводе «Норникеля» провели капитальный ремонт бытовых помещений.
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