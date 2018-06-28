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28 июня 2018, 15:23



В 2018 году на ремонт тротуаров и бортовых камней улично-дорожной сети будет потрачено около 40 миллионов рублей.

Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор», пояснил, что работы будут проводиться на семи объектах: в районе Талнах на улице Строителей, Диксона, Первопроходцев, Энтузиастов, Рудной; в Центральном районе - на улицах Мира и Красноярской. В настоящее время полным ходом идут ремонтные работы на улицах Мира и Рудной, завершены работы по ремонту газонного бортового камня на Строителей. «Объекты ремонтных работ определялись исходя из технического состояния тротуаров и бортовых камней, - пояснил Сергей Бойцов. – То есть наличия на тротуарах ям и провалов, которые сложно обойти. Есть требования по безопасности и к бордюрам. Бордюр должен отделять тротуар от проезжей части, быть высотой не менее 15 сантиметров. Если он не соответствует этим требованиям, то его необходимо заменить». К концу сентября подрядчик должен завершить все работы.

Просмотров:140 Для выполнения ремонта тротуарного бордюрного камня и тротуаров с покрытием из асфальтобетона и из плитки администрация города заключила два контракта с ИП Гуреев А. Ю. на сумму 38,85 миллиона рублей. Всего с июня по сентябрь планируется отремонтировать: 4,2 тыс. квадратных метров тротуаров с асфальтобетонным покрытием; почти три тысячи квадратных метров тротуаров с покрытием из плитки; заменить 2,8 тыс. метров тротуарного бортового камня и 526 метров газонного бортового камня.Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор», пояснил, что работы будут проводиться на семи объектах: в районе Талнах на улице Строителей, Диксона, Первопроходцев, Энтузиастов, Рудной; в Центральном районе - на улицах Мира и Красноярской. В настоящее время полным ходом идут ремонтные работы на улицах Мира и Рудной, завершены работы по ремонту газонного бортового камня на Строителей.«Объекты ремонтных работ определялись исходя из технического состояния тротуаров и бортовых камней, - пояснил Сергей Бойцов. – То есть наличия на тротуарах ям и провалов, которые сложно обойти. Есть требования по безопасности и к бордюрам. Бордюр должен отделять тротуар от проезжей части, быть высотой не менее 15 сантиметров. Если он не соответствует этим требованиям, то его необходимо заменить».К концу сентября подрядчик должен завершить все работы.