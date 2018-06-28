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28 июня 2018, 15:31



Управление ГО и ЧС: «Купание в водоемах Норильска запрещено!».



Просмотров:134 Данный запрет обусловлен характеристиками водных объектов, наличием вечно мерзлых грунтов и ям в рельефе дна, поясняют спасатели. Кроме того, наше полярное лето непродолжительно, и водоемы просто не успевают прогреться до приемлемых температур, поэтому купаться в них опасно для жизни и здоровья.