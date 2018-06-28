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28 июня 2018, 16:32



На улице Комсомольской началась реставрация мозаичного панно.

Реконструировать мозаику будет художник Павел Юдин, с кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Мозаика будет восстанавливаться по авторской методике средствами фасадной росписи. Утраченные фрагменты композиции будут дорисованы стойкой силикатной краской. «Почему был выбран этот способ реконструкции? Потому что 40 лет назад при создании этих панно материал использовался не очень качественный: обычная кафельная плитка и стекло, иногда даже кустарного производства. Восстановить утраченные фрагменты теми же материалами или подобрать что-то близкое сейчас уже невозможно. Поэтому было решено задекорировать, дорисовать пустоты. Граница между мозаикой и краской будет видна, если подойти к торцу дома вплотную. В пространстве города это будет единое изображение, - отметил Павел Юдин. - Работа предстоит сложная. Сейчас, когда поставлены леса, которые позволили прощупать каждый сантиметр мозаики, мы смогли определить состояние панно. Оно плохое, что связано с жестким климатом и атмосферой. В Италии такое панно простояло бы, наверное, сотни лет, в Москве - столетие, в Норильске - только 40. Сохранившиеся части мозаики, шаткие ее фрагменты будем укреплять. Сейчас мы занимаемся расчисткой основы, готовим плоскость на месте утраченных частей мозаики под покраску. Все работы по этому панно надеемся закончить в конце августа - начале сентября». Реконструкция мозаики проводится при поддержке компании «Норильский никель», запланирована также окраска фасадов и второго торца этого здания - она будет профинансирована из средств городского бюджета.

Просмотров:138 Как и было обещано, три сохранившихся мозаики, выполненные в 1970-х годах норильскими художниками, будут восстановлены. Первым в очереди станет панно «Космонавты». Восстановление идет по подлинным эскизам этой мозаики художника Ладо Сурмавы.Реконструировать мозаику будет художник Павел Юдин, с кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Мозаика будет восстанавливаться по авторской методике средствами фасадной росписи. Утраченные фрагменты композиции будут дорисованы стойкой силикатной краской.«Почему был выбран этот способ реконструкции? Потому что 40 лет назад при создании этих панно материал использовался не очень качественный: обычная кафельная плитка и стекло, иногда даже кустарного производства. Восстановить утраченные фрагменты теми же материалами или подобрать что-то близкое сейчас уже невозможно. Поэтому было решено задекорировать, дорисовать пустоты. Граница между мозаикой и краской будет видна, если подойти к торцу дома вплотную. В пространстве города это будет единое изображение, - отметил Павел Юдин. - Работа предстоит сложная. Сейчас, когда поставлены леса, которые позволили прощупать каждый сантиметр мозаики, мы смогли определить состояние панно. Оно плохое, что связано с жестким климатом и атмосферой. В Италии такое панно простояло бы, наверное, сотни лет, в Москве - столетие, в Норильске - только 40. Сохранившиеся части мозаики, шаткие ее фрагменты будем укреплять. Сейчас мы занимаемся расчисткой основы, готовим плоскость на месте утраченных частей мозаики под покраску. Все работы по этому панно надеемся закончить в конце августа - начале сентября».Реконструкция мозаики проводится при поддержке компании «Норильский никель», запланирована также окраска фасадов и второго торца этого здания - она будет профинансирована из средств городского бюджета.