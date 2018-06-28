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28 июня 2018, 17:37



Известному норильскому композитору Борису Вершинину сегодня исполнилось 80 лет

Сто экземпляров диска «Тебя не разлюбить» приобрел город, чтобы подарить гостям грядущих торжеств и победителям юбилейных конкурсов. Сам композитор удостоен юбилейного диплома «За большой вклад в развитие песенного жанра, связанного с темой Севра и любовь к родному городу». Юбиляр поделился с «Заполярной правдой», что сейчас работает над продолжением своей книги воспоминаний о Норильске «Реминисценции». По его словам, он «пишет только правду». Композитор Борис Вершинин мечтает о новом творческом вечере в Норильске, который всегда был и остается источником его вдохновения.

Просмотров:68 Норильчанин с 1944 года, автор самой известной песни о нашем городе «Доброй вам ночи, мои норильчане», сейчас живет в Москве. Но продолжает посвящать свои мелодии любимому Северу. Недавно он записал новый диск «Тебя не разлюбить» в честь 65-летия города Норильска. Автор выбрал для него двадцать песен, среди которых хиты прошлых лет и новые песни, тексты для которых написала племянница композитора талнашенка Ольга Калинская, а исполнил норильский певец Александр Нагорный.Сто экземпляров диска «Тебя не разлюбить» приобрел город, чтобы подарить гостям грядущих торжеств и победителям юбилейных конкурсов. Сам композитор удостоен юбилейного диплома «За большой вклад в развитие песенного жанра, связанного с темой Севра и любовь к родному городу».Юбиляр поделился с «Заполярной правдой», что сейчас работает над продолжением своей книги воспоминаний о Норильске «Реминисценции». По его словам, он «пишет только правду». Композитор Борис Вершинин мечтает о новом творческом вечере в Норильске, который всегда был и остается источником его вдохновения.