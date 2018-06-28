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28 июня 2018, 18:42



Малые населенные пункты Крайнего Севера требуют дополнительного финансирования. Перспективы развития Арктики и СМП за круглым столом обсудили федеральные и региональные власти

В ходе четырехчасового заседания было заслушано полтора десятка докладов. Приглашенные на круглый стол гости делились своими проблемами, опытом развития опорных точек Севморпути, наработками, предложениями, задавали вопросы о наболевшем. Наиболее остро, по мнению многих, сегодня стоит проблема разобщенности северных городов, отсутствия единого руководства развитием Арктики, общей политики в этом направлении. Подводя итог встрече, Алексей Диденко, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления отметил, что по результатам сегодняшнего обсуждения будут даны конкретные рекомендации, которые прежде рассмотрят на ближайшем заседании комитета Госдумы в Москве и утвердят в Правительство РФ и ГД. В первую очередь они касаются населенных пунктов, которые являются опорными на Северном Морском пути. «Самым главным выводом, к которому мы пришли в ходе заседания - это мысль о том, что требуется единый координирующий центр развития Арктической территории как неотъемлемой инфраструктурной части Арктики. Каким он будет - нам предстоит решить. В любом случае формат мы найдем. Второе - мы много говорим о единых подходах в правовом регулировании. Арктическая зона растягивается на десять регионов, и в каждом из них свое законодательство, большое количество нормативно-правовых актов. Унификация законодательства в сфере Северного Морского пути и Арктики - одна из ключевых тем, которые сегодня обсуждались. Третье, и, наверно, самое важное на что нужно обратить внимание, это трансформация межбюджетных отношений и территориальных организаций муниципалитетов на Севере в местностях труднодоступных и малонаселенных. Нам необходимо в этом направлении законодательство пересматривать, потому что из-за малой плотности населения в северных территориях, функционирование и оказание всего комплекса государственных и муниципальных услуг гражданам и выполнение публичных обязательств муниципалитетов, зачастую невозможно. Им нужна дополнительная финансовая поддержка, в том числе из федерального бюджета. У нас есть горизонты планирования. Майскими указами президента определен срок долгосрочного планирования на шесть лет. Ближайший бюджет, на который мы сможем повлиять - это бюджет 2021 года, то есть период исполнения нововведений будет отсчитываться от этого года и в течение шести лет, надеюсь, положительные изменения произойдут», - резюмировал Алексей Диденко. Подробнее о проблемах и удачах, которыми делились докладчики на круглом столе в Дудинке «Заполярная правда» расскажет в одном из ближайших выпусков.

Просмотров:253 Сегодня в Дудинке состоялось заседания круглого стола на тему перспективы развития Арктики и, в частности, Северного морского пути. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, Заксобрания Красноярского края и представители муниципалитетов северной части России.В ходе четырехчасового заседания было заслушано полтора десятка докладов. Приглашенные на круглый стол гости делились своими проблемами, опытом развития опорных точек Севморпути, наработками, предложениями, задавали вопросы о наболевшем. Наиболее остро, по мнению многих, сегодня стоит проблема разобщенности северных городов, отсутствия единого руководства развитием Арктики, общей политики в этом направлении.Подводя итог встрече, Алексей Диденко, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления отметил, что по результатам сегодняшнего обсуждения будут даны конкретные рекомендации, которые прежде рассмотрят на ближайшем заседании комитета Госдумы в Москве и утвердят в Правительство РФ и ГД. В первую очередь они касаются населенных пунктов, которые являются опорными на Северном Морском пути.«Самым главным выводом, к которому мы пришли в ходе заседания - это мысль о том, что требуется единый координирующий центр развития Арктической территории как неотъемлемой инфраструктурной части Арктики. Каким он будет - нам предстоит решить. В любом случае формат мы найдем.Второе - мы много говорим о единых подходах в правовом регулировании. Арктическая зона растягивается на десять регионов, и в каждом из них свое законодательство, большое количество нормативно-правовых актов. Унификация законодательства в сфере Северного Морского пути и Арктики - одна из ключевых тем, которые сегодня обсуждались.Третье, и, наверно, самое важное на что нужно обратить внимание, это трансформация межбюджетных отношений и территориальных организаций муниципалитетов на Севере в местностях труднодоступных и малонаселенных. Нам необходимо в этом направлении законодательство пересматривать, потому что из-за малой плотности населения в северных территориях, функционирование и оказание всего комплекса государственных и муниципальных услуг гражданам и выполнение публичных обязательств муниципалитетов, зачастую невозможно. Им нужна дополнительная финансовая поддержка, в том числе из федерального бюджета.У нас есть горизонты планирования. Майскими указами президента определен срок долгосрочного планирования на шесть лет. Ближайший бюджет, на который мы сможем повлиять - это бюджет 2021 года, то есть период исполнения нововведений будет отсчитываться от этого года и в течение шести лет, надеюсь, положительные изменения произойдут», - резюмировал Алексей Диденко.Подробнее о проблемах и удачах, которыми делились докладчики на круглом столе в Дудинке «Заполярная правда» расскажет в одном из ближайших выпусков.