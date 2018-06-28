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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
09:44 В Норильске состоялась первая выездная сессия экспертной группы по программированию нового социокультурного объекта – Арктического музея современного искусства.
09:33 Норильская библиотека приглашает норильчан на молодежный пикник. Он состоится уже завтра, 30 июня.
09:24 Завтра норильские туристы соберутся на берегу Хараелаха.
20:05 Норильские общественники проверили изолятор временного содержания
19:55 У норильчан есть шанс отличиться. Продюсер Максим Фадеев ищет солистов гимна Универсиады в Красноярске и во всём Сибирском федеральном округе
19:34 В Норильске приступили к созданию концепции Арктического музея современного искусства
18:42 Малые населенные пункты Крайнего Севера требуют дополнительного финансирования. Перспективы развития Арктики и СМП за круглым столом обсудили федеральные и региональные власти
17:37 Известному норильскому композитору Борису Вершинину сегодня исполнилось 80 лет.
16:32 На улице Комсомольской началась реставрация мозаичного панно.
15:31 Управление ГО и ЧС: «Купание в водоемах Норильска запрещено!».
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