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28 июня 2018, 19:34



В Норильске приступили к созданию концепции Арктического музея современного искусства

Уже прошла первая выездная сессия экспертной группы, в состав которой вошли местные и приглашенные эксперты в области архитектуры, современного искусства, социологии и музеологии. Результатом работы сессии стал проект концепции нового музея, в котором были определены основные направления его деятельности, теоретические предпосылки работы с новым (приспосабливаемым) зданием и коллекциями музея, планы по их размещению. Кроме того, сформировано техническое задание для будущего архитектурного проекта. Сессия проводилось в рамках совместного проекта АНО «Агентство развития Норильска» и МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», который реализуется при поддержке Администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель», отметили в пресс-службе Агентства развития Норильска. Работа по программированию нового музея будет продолжена. На основании ее результатов до конца 2018 года будет создан эскизный проект Арктического музея современного искусства.

Просмотров:240 Новый социокультурный объект – Арктический музей современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, AMMA) разместится в здании бывшего Дома торговли на ул. Комсомольской,37.Уже прошла первая выездная сессия экспертной группы, в состав которой вошли местные и приглашенные эксперты в области архитектуры, современного искусства, социологии и музеологии. Результатом работы сессии стал проект концепции нового музея, в котором были определены основные направления его деятельности, теоретические предпосылки работы с новым (приспосабливаемым) зданием и коллекциями музея, планы по их размещению. Кроме того, сформировано техническое задание для будущего архитектурного проекта.Сессия проводилось в рамках совместного проекта АНО «Агентство развития Норильска» и МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», который реализуется при поддержке Администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель», отметили в пресс-службе Агентства развития Норильска.Работа по программированию нового музея будет продолжена. На основании ее результатов до конца 2018 года будет создан эскизный проект Арктического музея современного искусства.