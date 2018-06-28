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28 июня 2018, 19:34

В Норильске приступили к созданию концепции Арктического музея современного искусства


Новый социокультурный объект – Арктический музей современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, AMMA) разместится в здании бывшего Дома торговли на ул. Комсомольской,37.
Уже прошла первая выездная сессия экспертной группы, в состав которой вошли местные и приглашенные эксперты в области архитектуры, современного искусства, социологии и музеологии. Результатом работы сессии стал проект концепции нового музея, в котором были определены основные направления его деятельности, теоретические предпосылки работы с новым (приспосабливаемым) зданием и коллекциями музея, планы по их размещению. Кроме того, сформировано техническое задание для будущего архитектурного проекта.
Сессия проводилось в рамках совместного проекта АНО «Агентство развития Норильска» и МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», который реализуется при поддержке Администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель», отметили в пресс-службе Агентства развития Норильска.
Работа по программированию нового музея будет продолжена. На основании ее результатов до конца 2018 года будет создан эскизный проект Арктического музея современного искусства.

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13:21   Реальный срок лишения свободы получил норильский подросток за кражу и грабеж. 12:41   В Норильске прикрыли незаконное игорное заведение.
12:21   Развитие НПР и Таймыра обсудят члены Комитета Государственной Думы. Завтра в Норильск прибудет делегация из федерального парламента. 12:20   Управление соцполитики переезжает и в течение трех дней не будет принимать граждан.
11:54   «Норильский Арбат» откроется сегодня на Театральной площади. 11:20   Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности».
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 25 июня 2018 
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