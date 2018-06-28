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28 июня 2018, 19:55



У норильчан есть шанс отличиться. Продюсер Максим Фадеев ищет солистов гимна Универсиады в Красноярске и во всём Сибирском федеральном округе

Музыкальный лейбл MALFA, принадлежащий известному композитору и продюсеру Максиму Фадееву, совместно с Генеральным партнером Зимней универсиады-2019 - компанией «Норникель» - запустил проект, призванный объединить талантливых вокалистов из разных уголков России. Гимн Студенческих игр напишет сам Максим Фадеев, а победители конкурса смогут его исполнить и прославиться на всю страну. Начиная с 16 мая, в течение восьми недель в профиле Instagram Максима Фадеева @fadeevmaxim проходит кастинг под хештегом #unisong. Каждая неделя конкурса посвящена одному из федеральных округов Российской Федерации. Какой из федеральных округов участвует в конкурсе на этой неделе, можно узнать из аккаунта Максима Фадеева в Instagram. Для участия в проекте кандидату необходимо выложить на собственной странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий вокальные данные участника, с хештегом #unisong в течение отборочной недели федерального округа, соответствующего местонахождению конкурсанта. Под постом с видео необходимо указать свой возраст (все участники должны быть старше 18 лет) и город проживания. По окончании каждой недели Максим Фадеев будет выбирать трех победителей из соответствующего федерального округа. После восьми недель отборочного тура сформируются три команды по восемь человек, каждый из которых будет одним из трех лучших в своем округе. Об этом также будет объявлено в профиле Максима Фадеева в Instagram. Команду, которая в итоге сможет исполнить гимн Зимней универсиады-2019, выберут путем народного голосования в Instagram в июле этого года. Команда-победитель получит возможность принять участие в записи гимна Зимней универсиады-2019 и съемках видеоклипа с Максимом Фадеевым. А гимн Студенческих игр будет исполняться во время Зимней универсиады-2019 в Красноярске.

Просмотров:193 Об этом Максим Фадеев заявил на своей странице в Instagram. «Перемещаемся в Сибирь. В округ, где и пройдёт Всемирная зимняя Универсиада-2019. Красноярск! Мы совместно с компанией «Норникель» объявляем эту неделю открытой для ваших заявок», - сообщил Максим Фадеев. Он уточнил, что принять участие может абсолютно любой город Сибири. Конкурс среди всех вокалистов страны начался ещё в середине мая. Тогда стало известно, что именно Максим Фадеев напишет гимн зимней Универсиады-2019. Всего на данный момент опубликовано почти шесть тысяч заявок на конкурс. Победителей уже выбрали на Урале, в Северо-Западном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах. (НГС)Музыкальный лейбл MALFA, принадлежащий известному композитору и продюсеру Максиму Фадееву, совместно с Генеральным партнером Зимней универсиады-2019 - компанией «Норникель» - запустил проект, призванный объединить талантливых вокалистов из разных уголков России. Гимн Студенческих игр напишет сам Максим Фадеев, а победители конкурса смогут его исполнить и прославиться на всю страну.Начиная с 16 мая, в течение восьми недель в профиле Instagram Максима Фадеева @fadeevmaxim проходит кастинг под хештегом #unisong. Каждая неделя конкурса посвящена одному из федеральных округов Российской Федерации. Какой из федеральных округов участвует в конкурсе на этой неделе, можно узнать из аккаунта Максима Фадеева в Instagram.Для участия в проекте кандидату необходимо выложить на собственной странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий вокальные данные участника, с хештегом #unisong в течение отборочной недели федерального округа, соответствующего местонахождению конкурсанта. Под постом с видео необходимо указать свой возраст (все участники должны быть старше 18 лет) и город проживания. По окончании каждой недели Максим Фадеев будет выбирать трех победителей из соответствующего федерального округа.После восьми недель отборочного тура сформируются три команды по восемь человек, каждый из которых будет одним из трех лучших в своем округе. Об этом также будет объявлено в профиле Максима Фадеева в Instagram. Команду, которая в итоге сможет исполнить гимн Зимней универсиады-2019, выберут путем народного голосования в Instagram в июле этого года.Команда-победитель получит возможность принять участие в записи гимна Зимней универсиады-2019 и съемках видеоклипа с Максимом Фадеевым. А гимн Студенческих игр будет исполняться во время Зимней универсиады-2019 в Красноярске.