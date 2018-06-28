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28 июня 2018, 20:05



Норильские общественники проверили изолятор временного содержания

Общественники осмотрели помещения и прилегающую территорию, ознакомились с условиями содержания задержанных, проверили исправность вентиляции, соблюдение санитарных норм в помещениях изолятора, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, проверили актуальность информационных стендов. Особое внимание члены Общественного совета обратили на то, как содержащиеся в камерах ИВС обеспечиваются спальными местами, постельным бельем и столовой посудой на время приема пищи. Проверяющие осмотрели холодильник для хранения продуктов питания, электрическую печь для подогрева, термоса для доставки и кухонный инвентарь. Уделили внимание общественники и безопасности как самих сотрудников полиции, так и содержащихся граждан, осмотрев систему видеонаблюдения, охранно-тревожную и пожарную сигнализации.

Просмотров:221 Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений посетили представители Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску Юрий Кононченко, Валерий Шабурин и представитель РПЦ отец Сергий, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Общественники осмотрели помещения и прилегающую территорию, ознакомились с условиями содержания задержанных, проверили исправность вентиляции, соблюдение санитарных норм в помещениях изолятора, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, проверили актуальность информационных стендов.Особое внимание члены Общественного совета обратили на то, как содержащиеся в камерах ИВС обеспечиваются спальными местами, постельным бельем и столовой посудой на время приема пищи. Проверяющие осмотрели холодильник для хранения продуктов питания, электрическую печь для подогрева, термоса для доставки и кухонный инвентарь.Уделили внимание общественники и безопасности как самих сотрудников полиции, так и содержащихся граждан, осмотрев систему видеонаблюдения, охранно-тревожную и пожарную сигнализации.