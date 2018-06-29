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29 июня 2018, 09:24



Завтра норильские туристы соберутся на берегу Хараелаха.

Торжественное открытие состоится 30 июня в 11 часов. В программе юбилейного слета: состязания по технике пешеходного и водного туризма, скалолазанию, эстафеты байдарочников и велосипедистов, конкурсы костровых, «Мама, папа, я – туристская семья». Также на слете определят авторов самых интересных бивуаков и лучших фоторабот. Для самых маленьких туристов запланирована работа детской площадки.

Просмотров:132 В предстоящие выходные в Норильске пройдет юбилейный, 50-й туристический слет «Хараелах». В нем примут участие 40 команд различных предприятий и учреждений города, а также Дудинки.Торжественное открытие состоится 30 июня в 11 часов.В программе юбилейного слета: состязания по технике пешеходного и водного туризма, скалолазанию, эстафеты байдарочников и велосипедистов, конкурсы костровых, «Мама, папа, я – туристская семья». Также на слете определят авторов самых интересных бивуаков и лучших фоторабот.Для самых маленьких туристов запланирована работа детской площадки.