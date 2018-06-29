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29 июня 2018, 09:33



Норильская библиотека приглашает норильчан на молодежный пикник. Он состоится уже завтра, 30 июня.

В 15.00 откроется сразу несколько интерактивных площадок. Любители танцев смогут принять участие в мастер-классе по вогингу от студии Yotta Geisha, а те, кто хочет почувствовать ритм – побарабанить на драм-сейшне Be cooler. клуб любителей японской культуры Yuki Tokio проведет чемпионаты по культовым настольным играм и пригласит любителей страшных историй на хоррор-игру «Хяку-моногатари». Кроме того, гостей молодежного пикника ждет библиотека эмпатии, космическая аэрография и другие интересные занятия. Дополнительная информация по телефону 46-13-41.

Просмотров:131 Мероприятие пройдет в Книжном дворике публичной библиотеки на Ленинском проспекте, 20а. Принять у нем участие могут все желающие.В 15.00 откроется сразу несколько интерактивных площадок. Любители танцев смогут принять участие в мастер-классе по вогингу от студии Yotta Geisha, а те, кто хочет почувствовать ритм – побарабанить на драм-сейшне Be cooler. клуб любителей японской культуры Yuki Tokio проведет чемпионаты по культовым настольным играм и пригласит любителей страшных историй на хоррор-игру «Хяку-моногатари».Кроме того, гостей молодежного пикника ждет библиотека эмпатии, космическая аэрография и другие интересные занятия.Дополнительная информация по телефону 46-13-41.