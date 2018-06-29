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29 июня 2018, 09:44

В Норильске состоялась первая выездная сессия экспертной группы по программированию нового социокультурного объекта – Арктического музея современного искусства.


Arctic Museum of Modern Art (AMMA) расположится в здании бывшего Дома торговли на ул. Комсомольской, 37.
Сессия проводилось в рамках совместного проекта Агентства развития Норильска и музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», который реализуется при поддержке администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель».
В состав рабочей группы вошли местные и приглашенные эксперты в области архитектуры, современного искусства, социологии и музеологии. Среди приглашенных экспертов: Илья Мукосей - архитектор, куратор девелоперского раздела выставки «АрхМосква», партнер архитектурной студии «ПланАР», лауреат всероссийских и международных конкурсов по архитектуре, постоянный автор журналов «Проект Россия» и «Проект International»; Дмитрий Барьюдин - архитектор архитектурного бюро «KONTORA», лауреат конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН»; Сергей Ковалевский - заместитель директора по проектно-исследовательской работе Красноярского музейного центра, куратор девяти красноярских биеннале и более тридцати паблик-арт-работ в городской среде Красноярска и Алматы, лауреат государственной премии в области современного визуального искусства «Инновация». В состав рабочей группы также вошла Мария Привалова - куратор крупных социокультурных проектов.
В работе экспертной группы от Норильска приняли участие: Наталья Федянина - директор Музея Норильска, Светлана Рубашкина - директор АРН, Елена Арсеньева - руководитель направления «Девелопмент» АРН. Также в обсуждении участвовали заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, архитектор Михаил Волгин и сотрудник норильского музея Лилия Луганская.
Результатом работы сессии рабочей группы стал проект концепции нового музея, в котором были определены основные направления его деятельности, теоретические предпосылки работы с новым (приспосабливаемым) зданием и коллекциями музея, планы по их размещению. Кроме того, сформировано техническое задание для будущего архитектурного проекта.
Работа по программированию нового музея будет продолжена. На основании ее результатов до конца 2018 года будет создан эскизный проект Арктического музея современного искусства.

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