Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 июня 2018, 15:11



Ребята из оздоровительных лагерей Норильска прошли по «Тропе безопасности».

В ходе квеста командам нужно было преодолеть маршрут с пятью остановками, предполагающими выполнение различных заданий. Ребята демонстрировали педагогам, сотрудникам МЧС и полицейским знания Правил дорожного движения, безошибочно определяя дорожные знаки, учились справляться с пожароопасными ситуациями, оказывали первую помощь условно пострадавшему и складывали различные виды костров. В завершение квеста его участники из собранных на каждом этапе фраз собирали одну ключевую. В определении маршрута, по которому передвигаться ребятам приходилось строго по карте, командам помогали волонтеры Дворца творчества детей и молодежи, а болельщиков развлекали подвижными играми аниматоры. В завершении состязаний капитанам команд предстояло на скорость надеть на себя боевую экипировку пожарного. А после профессиональные огнеборцы продемонстрировали участникам квеста мастерскую работу с пожарным оборудованием.

Просмотров:164 В увлекательном квесте «Тропа безопасности» приняли участие 176 ребят из пришкольных лагерей Норильска. Организовали мероприятие на турбазе «Оганер» сотрудники отдела МВД России по г. Норильску, представители МЧС, педагоги Дворца творчества детей и молодежи и старшеклассники, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе квеста командам нужно было преодолеть маршрут с пятью остановками, предполагающими выполнение различных заданий. Ребята демонстрировали педагогам, сотрудникам МЧС и полицейским знания Правил дорожного движения, безошибочно определяя дорожные знаки, учились справляться с пожароопасными ситуациями, оказывали первую помощь условно пострадавшему и складывали различные виды костров. В завершение квеста его участники из собранных на каждом этапе фраз собирали одну ключевую.В определении маршрута, по которому передвигаться ребятам приходилось строго по карте, командам помогали волонтеры Дворца творчества детей и молодежи, а болельщиков развлекали подвижными играми аниматоры.В завершении состязаний капитанам команд предстояло на скорость надеть на себя боевую экипировку пожарного. А после профессиональные огнеборцы продемонстрировали участникам квеста мастерскую работу с пожарным оборудованием.