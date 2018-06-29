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29 июня 2018, 15:32



Нарушения федерального закона выявил прокурор Норильска в колонии-поселении № 20 ФКУ ОИК-30.

В целом содержание осужденных признано удовлетворительным, тем не менее некоторые нарушения федерального законодательства все же выявлены. В частности, обнаружены продукты питания с истекшими сроками хранения. За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении должностного лица колонии-поселения возбуждено дело об административном правонарушении. Начальнику ФКУ ОИК-30 вынесено представление. Как отметили в прокуратуре города, проверка колонии-поселения № 20 ФКУ ОИК-30 проводилась во исполнения требований федерального законодательства при содержании осужденных к лишению свободы.

Просмотров:208 В ходе проверки прокурор осмотрел территорию колонии-поселения № 20 ФКУ ОИК-30, административных корпусов и дежурной части, помещений, в которых содержатся осужденные.В целом содержание осужденных признано удовлетворительным, тем не менее некоторые нарушения федерального законодательства все же выявлены.В частности, обнаружены продукты питания с истекшими сроками хранения. За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении должностного лица колонии-поселения возбуждено дело об административном правонарушении. Начальнику ФКУ ОИК-30 вынесено представление.Как отметили в прокуратуре города, проверка колонии-поселения № 20 ФКУ ОИК-30 проводилась во исполнения требований федерального законодательства при содержании осужденных к лишению свободы.