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29 июня 2018, 15:52



Норильский подросток за приобретение и хранение наркотических средств получил два года условно.

Уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта), было рассмотрено Норильским городским судом с участием государственного обвинителя, сообщил помощник прокурора Норильска Руслан Батралиев. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Просмотров:204 В ходе расследования установлено, что в марте 2018 года 17-летний подросток в сети Интернет приобрел наркотическое средство спайс. Употребил его юноша, находясь в подъезде многоквартирного дома, где ему стало плохо, и он потерял сознание. Благодаря бдительности проходившей мимо девушки несовершеннолетнему своевременно была оказана медицинская помощь. Затем молодого человека доставили в отдел полиции. В ходе досмотра у него были обнаружены наркотические средства в крупном размере, которые он хранил при себе без цели сбыта.Уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта), было рассмотрено Норильским городским судом с участием государственного обвинителя, сообщил помощник прокурора Норильска Руслан Батралиев.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.