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29 июня 2018, 16:03

Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам 2017 года.


Накануне в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «ГМК «Норильский никель», на котором были утверждены финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 руб. на одну обыкновенную акцию (около 9,87 долл. США по курсу ЦБ РФ на 24.05.2018, на дату принятия Совета директоров рекомендаций по выплате дивидендов). Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, составит 96,2 млрд руб. (около 1 562 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на 24.05.2018).
С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме 600 млн долл. США) общий размер дивидендов за 2017 год составит 2 162 млн долл. США.
Годовое общее собрание акционеров избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.
Так, в Совет директоров вошли: Гарет Пенни, Андрей Бугров, Сергей Барбашев, Алексей Башкиров, Андрей Лихачев, Сергей Братухин, Артем Волынец, Марианна Захарова, Сталбек Мишаков, Максим Соков, Владислав Соловьев, Роберт Эдвардс, Роджер Маннингс.
Акционеры приняли решение утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, консолидированную финансовую отчетность компании по МСФО за 2017 год и избрать на 2018 год АО «КПМГ» для аудита российской бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Также акционеры проголосовали за принятие решений по всем остальным вопросам повестки дня, сообщает пресс-служба «Норникеля».

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