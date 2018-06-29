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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:07 На 50-й туристический слет "Хараелах-2018" все желающие смогут доехать спецрейсом
16:23 В Норильске начались работы по восстановлению игрового оборудования на детских площадках
16:03 Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам 2017 года.
15:52 Норильский подросток за приобретение и хранение наркотических средств получил два года условно.
15:32 Нарушения федерального закона выявил прокурор Норильска в колонии-поселении № 20 ФКУ ОИК-30.
15:11 Ребята из оздоровительных лагерей Норильска прошли по «Тропе безопасности».
09:33 Норильская библиотека приглашает норильчан на молодежный пикник. Он состоится уже завтра, 30 июня.
09:24 Завтра норильские туристы соберутся на берегу Хараелаха.
20:05 Норильские общественники проверили изолятор временного содержания
19:55 У норильчан есть шанс отличиться. Продюсер Максим Фадеев ищет солистов гимна Универсиады в Красноярске и во всём Сибирском федеральном округе
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