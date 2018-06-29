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29 июня 2018, 16:23

В Норильске начались работы по восстановлению игрового оборудования на детских площадках


Ежегодно за счет муниципальных средств в городе появляются новые детские площадки. На сегодняшний день только в Центральном районе города их более 50. В этом году список пополнят еще семь по адресам: Богдана Хмельницкого, 1, Набережная Урванцева, 23 и 33, Комсомольская, 30, Орджоникидзе, 10в, Нансена, 52, и Озерная, 15а.
Однако, все время стоит вопрос сохранности игрового оборудования и устранения повреждений. Площадки предназначены для игр детей до 14 лет. Нагрузка на оборудование ограничивается 70 кг. Некоторые игровые модули, например, качели с ограничителями, предназначены только для малышей до трех лет. Но нередки случаи, когда на них садятся взрослые, тем самым повреждая их.
«Мы обращаемся к жителям города с просьбой не испытывать оборудование площадок на прочность, не ломать его и не перемещать. В противном случае у нас не хватит ресурсов на восстановление причиненного ущерба и тогда нашим детям негде будет гулять и отдыхать, - отметил и.о. заместителя руководителя управления городского хозяйства Владимир Царев. – Сейчас мы своими силами приступаем к мелким ремонтам. Что можно – восстановим, а что нет – демонтируем». Работы выполняют сотрудники МБУ «Автохозяство».
Стоит отметить, что имеющиеся горки, качели, песочницы, игровые комплексы и прочее стоит не малых средств. По 200, 500, 800 тысяч рублей. На обустройство одной площадки тратятся миллионы, а то и десятки. Например, площадка в зоне отдыха на Озерной, 15а, обойдется городской казне в 18 миллионов рублей.
«Необходимо бережнее относится к оборудованию. Учить этому своих детей, делать замечания тем, чьи действия могут причинить ущерб. Если вы становитесь свидетелем вандальных действий, хулиганства, нарушений общественного порядка, в том числе на территории или вблизи детских игровых площадок, сообщайте об этом в полицию», - призывает горожан Владимир Царев.

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