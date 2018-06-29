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29 июня 2018, 17:07



На 50-й туристический слет "Хараелах-2018" все желающие смогут доехать спецрейсом



Просмотров:185 В субботу, 30 июня, два автобуса в 9 утра отправятся на слет от Дворца культуры в Центральном районе. По пути, около 9.30, эти автобусы сделают остановку на автостанции в Талнахе. В конечной точке маршрута автобусы будут к 10 утра, за час до начала открытия слета. Возвращение на автобусах с турслета запланировано на воскресенье, 1 июля, в 18 часов.