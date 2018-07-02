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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:18 На пост губернатора Красноярского края претендуют уже три кандидата
12:57 Избирательная комиссия Красноярского края начала подготовку территориальных избиркомов к предстоящим выборам губернатора края
12:46 В результате ночного ДТП на Ленинском проспекте пострадали два человека
12:40 1,5 тысячи кубометров мусора вывезли из Норильска. В общегородском субботнике приняли участие около восьми тысяч человек
12:12 Накануне из кайерканской гостинки выпала женщина
12:03 Просроченный хлеб и недостаток информации. В аэропорту «Норильск» провели проверку точек общепита
11:42 Юбилейный слёт «Хараелах» собрал более 1,5 тысяч жителей Большого Норильска
11:25 О зарплатах, молоке и пьяных водителях. В июле в России вступает в силу ряд новых законов
11:11 8 июля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
17:07 На 50-й туристический слет "Хараелах-2018" все желающие смогут доехать спецрейсом.
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