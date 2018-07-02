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2 июля 2018, 11:11



8 июля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

В 15 часов стартует традиционный уличный фестиваль «Семейные ценности», который ежегодно организовывает Центр семьи «Норильский». В рамках фестиваля пройдет концертная и конкурсно-игровая программа, будут организованы творческие площадки и мастер-классы, адресованные норильчанам разных возрастов. В Талнахе в 14.45 на площади Горняков пройдет акция «Признание в любви», где каждый влюбленный сможет признаться в своих чувствах и сказать самые нежные слова своей половинке. В 15.00 начнется праздничная программа, в которой примут участие творческие коллективы Талнаха и представители национально-культурных объединений Большого Норильска. Пройдет чествование семейных пар, проживших в браке 25 и более лет. Каждая семья поделится секретом любви и совместного счастья. Зрители станут свидетелями необычного «Предложения руки и сердца»: молодым людям представится возможность сделать оригинальное предложение своей любимой девушке в необычной обстановке со сцены. В 15.30 мальчишек и девчонок ждет веселая игровая программа «Забавушки» с призами и подарками. В 16.00 - дискотека «Мы начинаем танцевать!». В Кайеркане на площади культурно-досугового центра «Юбилейный» в 14 часов начнется концертная программа с участием заслуженного ансамбля РФ «Оганер», солистов вокальной студии «Свои». В этот день организаторы праздника пригласят на сцену для чествования супружеские пары, имеющие долгую историю семейного союза, и многодетные семьи. На площади будет установлена «Скамья примирения», призванная мирить поссорившихся людей, появится «Стена признаний», где каждый желающий сможет оставить признание в любви своим близким. Развернет свою работу интерактивная площадка «Разноцветная игра», откроется фотозона «Моя семья», а также зрители смогут принять участие в мастер-классах по твистингу и аквагриму «Ромашка». Кульминацией праздника станет исполнение песни «Гимн семьи» и флэшмоб «Люби меня, как я тебя».

Просмотров:96 В Центральном районе в 14 часов на Театральной площади начнется программа «Романтика летнего Норильска!». Норильчане смогут принять участие в конкурсах для семейных пар и молодежи и, конечно, получить заслуженные призы. На площади будет организована красочная фотозона, а самых маленьких норильчан порадуют яркие ростовые куклы. Атмосферу жаркого лета поддержат творческие коллективы Городского центра культуры «Шкода» и «Voices».В 15 часов стартует традиционный уличный фестиваль «Семейные ценности», который ежегодно организовывает Центр семьи «Норильский». В рамках фестиваля пройдет концертная и конкурсно-игровая программа, будут организованы творческие площадки и мастер-классы, адресованные норильчанам разных возрастов.В Талнахе в 14.45 на площади Горняков пройдет акция «Признание в любви», где каждый влюбленный сможет признаться в своих чувствах и сказать самые нежные слова своей половинке. В 15.00 начнется праздничная программа, в которой примут участие творческие коллективы Талнаха и представители национально-культурных объединений Большого Норильска. Пройдет чествование семейных пар, проживших в браке 25 и более лет. Каждая семья поделится секретом любви и совместного счастья. Зрители станут свидетелями необычного «Предложения руки и сердца»: молодым людям представится возможность сделать оригинальное предложение своей любимой девушке в необычной обстановке со сцены. В 15.30 мальчишек и девчонок ждет веселая игровая программа «Забавушки» с призами и подарками. В 16.00 - дискотека «Мы начинаем танцевать!».В Кайеркане на площади культурно-досугового центра «Юбилейный» в 14 часов начнется концертная программа с участием заслуженного ансамбля РФ «Оганер», солистов вокальной студии «Свои». В этот день организаторы праздника пригласят на сцену для чествования супружеские пары, имеющие долгую историю семейного союза, и многодетные семьи. На площади будет установлена «Скамья примирения», призванная мирить поссорившихся людей, появится «Стена признаний», где каждый желающий сможет оставить признание в любви своим близким. Развернет свою работу интерактивная площадка «Разноцветная игра», откроется фотозона «Моя семья», а также зрители смогут принять участие в мастер-классах по твистингу и аквагриму «Ромашка». Кульминацией праздника станет исполнение песни «Гимн семьи» и флэшмоб «Люби меня, как я тебя».