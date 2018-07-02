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2 июля 2018, 11:25



О зарплатах, молоке и пьяных водителях. В июле в России вступает в силу ряд новых законов

- Госслужащие будут получать зарплату на банковские карты «Мир». Эта национальная платежная система создана, чтобы исключить возможность иностранного вмешательства в финансовую сферу страны. - Заработал «закон Яровой». Мобильные операторы в течение полугода обязаны хранить все данные, переданные абонентами, включая переписки, телефонные разговоры и медиафайлы. Доступ к этой информации в судебном порядке смогут получить сотрудники госведомств для отслеживания террористической активности в стране. - Начнет действовать новая форма полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версий документа. На документе появится QR-код, который будет содержать информацию о транспортном средстве (модель, номер, регистрационный государственный знак, VIN автомобиля и прочее), а также данные о владельце авто и периоде разрешенной эксплуатации по страховке. - Появится электронная закладная, которая будет использоваться при выдаче ипотечного кредита. Документ станет первым шагом на пути оформления ипотеки онлайн. В электронной закладной будут отражены сведения о залогодателе и о заемщике по ипотечному кредиту, название кредитного договора с указанием даты и места его заключения, сумму ипотечного кредита и срок ее уплаты, название и описание имущества, купленного в ипотеку. - С 3 июля ужесточится контроль за любителями езды в нетрезвом виде. При малейшем подозрении госавтоинспектора на алкогольное опьянение, водитель обязан будет сдать анализ крови. Ответственность наступит при обнаружении в крови 0,5 мг алкоголя. Отметим, при анализе выдыхаемого воздуха ответственность наступает только при обнаружении 0,16 мг на один литр воздуха. - С 8 июля увеличится наказание за торговлю в Интернете редкими животными и водными биоресурсами, занесенными в Красную книгу. За факт размещения объявления о продаже законом предусмотрено девять лет лишения свободы со штрафом в размере от 1,5 млн до трех млн рублей. - С 15 июля вступают в силу новые правила маркировки продуктов, которые содержат молоко. Утаить «чужой» жир в молочной продукции станет сложно. Производители должны будут указывать на упаковках информацию о содержании заменителей молочного жира, которые были изготовлены на основе растительных масел. Эти сведения должны будут наноситься на информационное поле, специально выделенное на упаковке или этикетке, контрастным по цвету шрифтом.

Просмотров:120 С 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые важные законы и постановления правительства. Изменения коснутся разных сфер, от хранения данных пользователей до правил маркировки продуктов, которые содержат молоко.- Госслужащие будут получать зарплату на банковские карты «Мир». Эта национальная платежная система создана, чтобы исключить возможность иностранного вмешательства в финансовую сферу страны.- Заработал «закон Яровой». Мобильные операторы в течение полугода обязаны хранить все данные, переданные абонентами, включая переписки, телефонные разговоры и медиафайлы. Доступ к этой информации в судебном порядке смогут получить сотрудники госведомств для отслеживания террористической активности в стране.- Начнет действовать новая форма полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версий документа. На документе появится QR-код, который будет содержать информацию о транспортном средстве (модель, номер, регистрационный государственный знак, VIN автомобиля и прочее), а также данные о владельце авто и периоде разрешенной эксплуатации по страховке.- Появится электронная закладная, которая будет использоваться при выдаче ипотечного кредита. Документ станет первым шагом на пути оформления ипотеки онлайн. В электронной закладной будут отражены сведения о залогодателе и о заемщике по ипотечному кредиту, название кредитного договора с указанием даты и места его заключения, сумму ипотечного кредита и срок ее уплаты, название и описание имущества, купленного в ипотеку.- С 3 июля ужесточится контроль за любителями езды в нетрезвом виде. При малейшем подозрении госавтоинспектора на алкогольное опьянение, водитель обязан будет сдать анализ крови. Ответственность наступит при обнаружении в крови 0,5 мг алкоголя. Отметим, при анализе выдыхаемого воздуха ответственность наступает только при обнаружении 0,16 мг на один литр воздуха.- С 8 июля увеличится наказание за торговлю в Интернете редкими животными и водными биоресурсами, занесенными в Красную книгу. За факт размещения объявления о продаже законом предусмотрено девять лет лишения свободы со штрафом в размере от 1,5 млн до трех млн рублей.- С 15 июля вступают в силу новые правила маркировки продуктов, которые содержат молоко. Утаить «чужой» жир в молочной продукции станет сложно. Производители должны будут указывать на упаковках информацию о содержании заменителей молочного жира, которые были изготовлены на основе растительных масел. Эти сведения должны будут наноситься на информационное поле, специально выделенное на упаковке или этикетке, контрастным по цвету шрифтом.