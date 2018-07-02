Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июля 2018, 11:42



Юбилейный слёт «Хараелах» собрал более 1,5 тысяч жителей Большого Норильска

В субботу прошли состязания по технике пешеходного и водного туризма (байдарки), скалолазания, конкурсы «Папа, мама, Я – туристская семья!», фотоотчетов и туристской песни. В воскресенье определили лучшего кострового и лучшую организацию бивуака, состоялись соревнования по технике водного (надувные суда) и велосипедного туризма. По итогам двух дней соревнований первое место заняла команда «Надежда». В тройке лучших также – «Пионеры» и «Самовары».

Просмотров:90 В традиционном слете приняли участие 25 команд, в состав которых вошли 375 человек. Еще более тысячи горожан посетили лагерь в качестве гостей.В субботу прошли состязания по технике пешеходного и водного туризма (байдарки), скалолазания, конкурсы «Папа, мама, Я – туристская семья!», фотоотчетов и туристской песни. В воскресенье определили лучшего кострового и лучшую организацию бивуака, состоялись соревнования по технике водного (надувные суда) и велосипедного туризма.По итогам двух дней соревнований первое место заняла команда «Надежда». В тройке лучших также – «Пионеры» и «Самовары».