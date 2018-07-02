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2 июля 2018, 12:03



Просроченный хлеб и недостаток информации. В аэропорту «Норильск» провели проверку точек общепита

В ходе проверки был обнаружен хлеб с истекшим сроком годности, установлены нарушения санитарных и гигиенических правил, а также отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах), обеспечивающих потребителю возможность их правильного выбора, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Продукция с истекшим сроком годности по требованию проверяющих незамедлительно была изъята из оборота и уничтожена. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде штрафов на общую сумму 35 500 рублей.

Просмотров:98 Санитарное состояние пунктов общественного питания в аэропорту Норильска проверили сотрудники Норильской транспортной прокуратуры совместно со специалистами службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.В ходе проверки был обнаружен хлеб с истекшим сроком годности, установлены нарушения санитарных и гигиенических правил, а также отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах), обеспечивающих потребителю возможность их правильного выбора, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Продукция с истекшим сроком годности по требованию проверяющих незамедлительно была изъята из оборота и уничтожена. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде штрафов на общую сумму 35 500 рублей.