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2 июля 2018, 12:12



Накануне из кайерканской гостинки выпала женщина

Полуживой женщину обнаружили на козырьке подъезда по Шахтерской, 11.

Просмотров:110 Она получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была направлена в городскую больницу. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Разыскиваются очевидцы. Известно, что норильчанка жила в комнате на девятом этаже, но ходила в гости в комнату на четвертом этаже.Полуживой женщину обнаружили на козырьке подъезда по Шахтерской, 11.