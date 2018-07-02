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2 июля 2018, 12:40



1,5 тысячи кубометров мусора вывезли из Норильска. В общегородском субботнике приняли участие около восьми тысяч человек.

По мнению главы Норильска Рината Ахметчина, который в этот день также взял в руки метлу, сейчас в распоряжении специализированных организаций имеется современная техника, позволяющая быстро и качественно убирать дороги от мусора и грязи. Тем не менее, считает градоначальник, приведение города в порядок – забота всех жителей. «Отрадно, что норильчане по-прежнему охотно выходят на субботники, ведь уборочная техника, какой бы современной ни была, не способна, к примеру, так тщательно очистить дворовые территории, как люди с метлами. Поэтому я благодарен всем горожанам, которые из года в год не только выходят на субботники, но и, что особенно важно, регулярно соблюдают чистоту, поскольку на собственном примере знают, как непросто убирать улицы и дворы от скопившегося мусора», - сказал Ринат Ахметчин.

Просмотров:235 На уборку улиц и дворов города от мусора вышли 7799 человек: 3921 - в Центральном районе, 2498 - в Талнахе и 1380 - в Кайеркане. Уборка проводилась на 135 участках. В помощь людям было задействовано 303 единицы техники. В общей сложности было вывезено около 1,5 тысячи кубометров мусора.По мнению главы Норильска Рината Ахметчина, который в этот день также взял в руки метлу, сейчас в распоряжении специализированных организаций имеется современная техника, позволяющая быстро и качественно убирать дороги от мусора и грязи. Тем не менее, считает градоначальник, приведение города в порядок – забота всех жителей.«Отрадно, что норильчане по-прежнему охотно выходят на субботники, ведь уборочная техника, какой бы современной ни была, не способна, к примеру, так тщательно очистить дворовые территории, как люди с метлами. Поэтому я благодарен всем горожанам, которые из года в год не только выходят на субботники, но и, что особенно важно, регулярно соблюдают чистоту, поскольку на собственном примере знают, как непросто убирать улицы и дворы от скопившегося мусора», - сказал Ринат Ахметчин.