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2 июля 2018, 12:46



В результате ночного ДТП на Ленинском проспекте пострадали два человека.

Как сообщили в скорой помощи, сбитые молодые люди получили травмы средней степени тяжести и были направлены в городскую больницу.

Просмотров:362 В момент всеобщего ликования народа по случаю победы российских футболистов в 1/8 финала чемпионата мира в центре Норильска водитель отечественной легковушки черного цвета допустил наезд на двух пешеходов. Авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Ленинградской. Причины устанавливаются.Как сообщили в скорой помощи, сбитые молодые люди получили травмы средней степени тяжести и были направлены в городскую больницу.