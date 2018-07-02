Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июля 2018, 12:57



Избирательная комиссия Красноярского края начала подготовку территориальных избиркомов к предстоящим выборам губернатора края.

Около двухсот председателей, секретарей и бухгалтеров избиркомов со всех городов и районов края ознакомили с новеллами избирательного законодательства, напомнили им об основных принципах взаимодействия в период подготовки и проведения выборов с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с правоохранительными органами, сообщили в избирательной комиссии Красноярского края. Сотрудники аппарата краевого избиркома рассказали о правилах и нормах финансового, информационного и документационного обеспечения предстоящих выборов губернатора края. Председатель крайизбиркома Алексей Подушкин призвал коллег обеспечить профессиональную и слаженную работу избирательных комиссий с четким соблюдением действующего законодательства.

Просмотров:225 Семинар для руководителей и сотрудников территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов губернатора Красноярского края провели в столице региона.Около двухсот председателей, секретарей и бухгалтеров избиркомов со всех городов и районов края ознакомили с новеллами избирательного законодательства, напомнили им об основных принципах взаимодействия в период подготовки и проведения выборов с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с правоохранительными органами, сообщили в избирательной комиссии Красноярского края.Сотрудники аппарата краевого избиркома рассказали о правилах и нормах финансового, информационного и документационного обеспечения предстоящих выборов губернатора края.Председатель крайизбиркома Алексей Подушкин призвал коллег обеспечить профессиональную и слаженную работу избирательных комиссий с четким соблюдением действующего законодательства.