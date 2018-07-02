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2 июля 2018, 13:18



На пост губернатора Красноярского края претендуют уже три кандидата.

25 июня подал документы Александр Лымпио - кандидат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». И 29 июня документы для рассмотрения в рамках процедуры выдвижения на выборах губернатора Красноярского края представил кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко.

Просмотров:288 22 июня в крайизбирком представил документы кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Усс.25 июня подал документы Александр Лымпио - кандидат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».И 29 июня документы для рассмотрения в рамках процедуры выдвижения на выборах губернатора Красноярского края представил кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко.