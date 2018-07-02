Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июля 2018, 13:46



Детский фестиваль футбола «Новые надежды» пройдет в Красноярске уже во второй раз. Организованы состязания Российским футбольным союзом и компанией «Норникель».

В этом году участие в соревнованиях примут 12 команд (150 юных талантливых футболистов) из трех регионов страны – Красноярского и Забайкальского краев, а также Мурманской области. Это те, кто прошел отбор на первом этапе фестиваля, который начался в апреле. За выход в финал боролись 96 команд юношей и девушек в возрасте 15-16 и 13-14 лет. Помимо спортивных мероприятий для ребят готовят и обширные культурную и познавательную программы. Начинающие спортсмены смогут встретиться со звездами российского футбола. Как и в прошлом году, уже запланированы мастер-классы. Напомним, организаторами фестиваля выступают Российский футбольный союз и ПАО ГМК «Норильский никель» при поддержке министерства спорта Красноярского края. Впервые состязания состоялись в июле 2017 года. Тогда в соревнованиях приняли участие 50 команд из 20 городов и районов нашего региона – всего более 400 юношей и девушек. Турниров подобного масштаба не было в Красноярском крае почти 20 лет. Теперь традиция большого праздника детского футбола возрождается и даже выходит на новый, межрегиональный уровень, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:202 В те же дни, когда лучшие сборные мира будут бороться за звание чемпиона, юные спортсмены из нескольких регионов России встретятся в столице нашего края в межрегиональном финале. Пройдут состязания 5 и 6 июля в футбольном манеже «Футбол Арена Енисей».В этом году участие в соревнованиях примут 12 команд (150 юных талантливых футболистов) из трех регионов страны – Красноярского и Забайкальского краев, а также Мурманской области. Это те, кто прошел отбор на первом этапе фестиваля, который начался в апреле. За выход в финал боролись 96 команд юношей и девушек в возрасте 15-16 и 13-14 лет.Помимо спортивных мероприятий для ребят готовят и обширные культурную и познавательную программы. Начинающие спортсмены смогут встретиться со звездами российского футбола. Как и в прошлом году, уже запланированы мастер-классы.Напомним, организаторами фестиваля выступают Российский футбольный союз и ПАО ГМК «Норильский никель» при поддержке министерства спорта Красноярского края. Впервые состязания состоялись в июле 2017 года. Тогда в соревнованиях приняли участие 50 команд из 20 городов и районов нашего региона – всего более 400 юношей и девушек.Турниров подобного масштаба не было в Красноярском крае почти 20 лет. Теперь традиция большого праздника детского футбола возрождается и даже выходит на новый, межрегиональный уровень, сообщается на официальном портале Красноярского края.