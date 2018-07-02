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2 июля 2018, 14:37



В Норильске стартовал Заполярный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди руководителей организаций города.

В итоге определили семь победителей и призеров, которые и были награждены 1 июля на стадионе «Заполярник». В их числе коллектив детского сада № 14, предложивший лозунг «Заполярный Норильск прокачай – норматив ГТО выполняй!» и занявший первое место, а также коллектив детского сада № 32 с лозунгом «ГТО – ключ к здоровью северян!», завоевавший Гран-при. Также руководителям и работникам организаций Норильска вручались знаки отличия ГТО. Золото, серебро и бронзу получили 16 норильчан. Продолжился фестиваль выполнением нормативов ГТО. На «Заполярнике» участники бегали на короткую и длинную дистанции, подтягивались на низкой и высокой перекладине, прыгали в длину с места, поднимали туловище за 1 минуту, метали спортивный снаряд, а также выполняли рывок гири 16 кг, челночный бег, наклон стоя на гимнастической скамье. Со 2 по 6 июля участники будут стрелять из электронного оружия в тире Дворца спорта «Арктика» и бег на длинные дистанции на стадионе «Заполярник». А 8 июля в талнахском плавательном бассейне выполнят нормативы по плаванию. Всего в Заполярном фестивале ГТО участвуют 237 человек, которые получили медицинский допуск. Желающих было на сотню больше.

Просмотров:199 Торжественное открытие Заполярного фестиваля ГТО состоялось на стадионе «Заполярник» в воскресенье рано утром. Начали с торжественных речей и награждения организаций-победителей конкурса «Самый северный лозунг ГТО». Он проводился с 15 апреля по 15 мая в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Коллективы организаций города принимали участие в создании собственного северного бренда ГТО. Всего на конкурс «Самый северный лозунг ГТО» было заявлено 55 работ, призывающих выполнять нормы ГТО, заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни в суровых условиях Крайнего Севера. Жюри оценивало физкультурную и ГТО-направленность лозунгов, запоминаемость изображения и слогана, наличие креативного подхода к созданию работы, присутствие северного компонента по 10-балльной шкале.В итоге определили семь победителей и призеров, которые и были награждены 1 июля на стадионе «Заполярник». В их числе коллектив детского сада № 14, предложивший лозунг «Заполярный Норильск прокачай – норматив ГТО выполняй!» и занявший первое место, а также коллектив детского сада № 32 с лозунгом «ГТО – ключ к здоровью северян!», завоевавший Гран-при.Также руководителям и работникам организаций Норильска вручались знаки отличия ГТО. Золото, серебро и бронзу получили 16 норильчан.Продолжился фестиваль выполнением нормативов ГТО. На «Заполярнике» участники бегали на короткую и длинную дистанции, подтягивались на низкой и высокой перекладине, прыгали в длину с места, поднимали туловище за 1 минуту, метали спортивный снаряд, а также выполняли рывок гири 16 кг, челночный бег, наклон стоя на гимнастической скамье.Со 2 по 6 июля участники будут стрелять из электронного оружия в тире Дворца спорта «Арктика» и бег на длинные дистанции на стадионе «Заполярник». А 8 июля в талнахском плавательном бассейне выполнят нормативы по плаванию.Всего в Заполярном фестивале ГТО участвуют 237 человек, которые получили медицинский допуск. Желающих было на сотню больше.