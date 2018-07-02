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2 июля 2018, 14:47



22 июля норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма.

Премьера запланирована на 22 июля, с 21 июня на нее уже раскупаются билеты. За новую постановку взялась московская команда. Режиссер спектакля заслуженный артист России Владимир Скворцов в интервью «Заполярной правде» перечислил всех, кто будет работать над постановкой: это сценограф, народный художник России Мария Рыбасова, художник по костюмам Ольга Резниченко, хореограф Константин Мишин, художник по свету Сергей Скорнецкий. История про Германа и «тройку, семерку, туза» обещает стать неожиданной. Над инсценировкой работает сам Владимир Скворцов. Здесь нет ни кричащих громоздких декораций, ни бутафорских костюмов. Все элегантно и сдержанно. Однако в классической форме будут бушевать вполне современные страсти, обещает автор. «В этой истории, как ей и положено, много загадок. Насколько я знаю, «Пиковая дама» не входит в число «нехороших» пьес, которые страшатся ставить. Притом что из мистического анекдота, как говорил о своем произведении Пушкин, она, скорее всего, превратится у меня в мелодраму. В данном случае я за развенчание мистификаций и за романтику. В этом году у меня вообще сезон режиссерских интерпретаций», - признался Владимир Скворцов, до этого интерпретировавший «Маленького принца». Напомним, Владимир Скворцов - известный актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Окончил школу-студию МХАТ в 1995 году и сразу же был принят в труппу театра Et Cetera. В «Et Cetera» как режиссер поставил спектакли «Орфей» по Ж. Кокто и «Старшая сестра» А. Володина. Своим учителем в области режиссуры считает Роберта Стуруа. Изобрел стиль «небытовой реализм», когда при аскетизме декораций весь упор делается на актерскую игру, сопряженную с визуальными, световыми и аудиоэффектами, что полностью погружает зрителей в атмосферу спектакля и в происходящее на сцене. Активно снимается в киносериалах («Шаман», «Проклятый рай», «Адъютанты любви», «Штрафбат» и других - более 50 ролей), работает на радио. В Норильске впервые прилетал в 2016 году, - как преподаватель образовательной программы «Шекспир в меняющемся мире». Тогда же появилась договоренность, что он поставит в Норильске собственный спектакль. В итоге выбор пал на Пушкина. Постановка «Пиковой дамы» - 12-я по счету режиссерская работа в творческой биографии Скворцова. В спектакле заняты Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Алексей Ковригин, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина и другие.

Просмотров:190 «Пиковой дамой» А. С. Пушкина, произведением с богатой сценической и кинематографической судьбой, закроется творческий сезон в норильском театре драмы.Премьера запланирована на 22 июля, с 21 июня на нее уже раскупаются билеты.За новую постановку взялась московская команда. Режиссер спектакля заслуженный артист России Владимир Скворцов в интервью «Заполярной правде» перечислил всех, кто будет работать над постановкой: это сценограф, народный художник России Мария Рыбасова, художник по костюмам Ольга Резниченко, хореограф Константин Мишин, художник по свету Сергей Скорнецкий.История про Германа и «тройку, семерку, туза» обещает стать неожиданной. Над инсценировкой работает сам Владимир Скворцов. Здесь нет ни кричащих громоздких декораций, ни бутафорских костюмов. Все элегантно и сдержанно. Однако в классической форме будут бушевать вполне современные страсти, обещает автор.«В этой истории, как ей и положено, много загадок. Насколько я знаю, «Пиковая дама» не входит в число «нехороших» пьес, которые страшатся ставить. Притом что из мистического анекдота, как говорил о своем произведении Пушкин, она, скорее всего, превратится у меня в мелодраму. В данном случае я за развенчание мистификаций и за романтику. В этом году у меня вообще сезон режиссерских интерпретаций», - признался Владимир Скворцов, до этого интерпретировавший «Маленького принца».Напомним, Владимир Скворцов - известный актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Окончил школу-студию МХАТ в 1995 году и сразу же был принят в труппу театра Et Cetera. В «Et Cetera» как режиссер поставил спектакли «Орфей» по Ж. Кокто и «Старшая сестра» А. Володина. Своим учителем в области режиссуры считает Роберта Стуруа. Изобрел стиль «небытовой реализм», когда при аскетизме декораций весь упор делается на актерскую игру, сопряженную с визуальными, световыми и аудиоэффектами, что полностью погружает зрителей в атмосферу спектакля и в происходящее на сцене. Активно снимается в киносериалах («Шаман», «Проклятый рай», «Адъютанты любви», «Штрафбат» и других - более 50 ролей), работает на радио. В Норильске впервые прилетал в 2016 году, - как преподаватель образовательной программы «Шекспир в меняющемся мире». Тогда же появилась договоренность, что он поставит в Норильске собственный спектакль. В итоге выбор пал на Пушкина. Постановка «Пиковой дамы» - 12-я по счету режиссерская работа в творческой биографии Скворцова.В спектакле заняты Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Алексей Ковригин, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина и другие.