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2 июля 2018, 15:26



На стадионе «Заполярник» разыграли Кубок открытия сезона «Здоровый образ жизни», приуроченный к 25-летию МФК «Норильский никель».

На торжественном открытии турнира присутствовал генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин, который отметил, что в истории клуба были как светлые, так и темные полосы, тем не менее норильчане всегда переживали за родную команду и гнали ее вперед. «Многие из вас прошли школу норильского мини-футбола, и пускай вы не заиграли на профессиональном уровне, вы продолжаете заниматься любимым делом – играть в футбол и в честной борьбе выявлять сильнейших. От лица всего нашего коллектива хочу поздравить болельщиков с 25-летием МФК «Норильский никель». Я желаю всем нам здоровья, удачи и, конечно же, новых побед. Все мы верим, что когда-нибудь вновь поднимем над головой чемпионский кубок», - сказал Павел Белкин. В итоговом протоколе первое место заняла команда «ДинРем», одолевшая «Аланию» со счетом 4:1. В матче за третье место победу праздновал «Океан», уверенно обошедший «Алиабад» - 6:1. Кроме того, индивидуальными призами были отмечены: Арсен Гоглоев («Алания») - лучший вратарь, Руслан Мурадов («Алиабад») - лучший защитник, Максим Половников, («ДинРем») - лучший нападающий, Абдулла Юнусов («Океан») - лучший бомбардир, Виталий Секанов («ДинРем») - лучший игрок.

Просмотров:215 В турнире приняли участие 16 команд, которые также заявлены и в чемпионате города. При этом игры прошли по олимпийской системе (плей-офф) и по правилам мини-футбола.На торжественном открытии турнира присутствовал генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин, который отметил, что в истории клуба были как светлые, так и темные полосы, тем не менее норильчане всегда переживали за родную команду и гнали ее вперед.«Многие из вас прошли школу норильского мини-футбола, и пускай вы не заиграли на профессиональном уровне, вы продолжаете заниматься любимым делом – играть в футбол и в честной борьбе выявлять сильнейших. От лица всего нашего коллектива хочу поздравить болельщиков с 25-летием МФК «Норильский никель». Я желаю всем нам здоровья, удачи и, конечно же, новых побед. Все мы верим, что когда-нибудь вновь поднимем над головой чемпионский кубок», - сказал Павел Белкин.В итоговом протоколе первое место заняла команда «ДинРем», одолевшая «Аланию» со счетом 4:1. В матче за третье место победу праздновал «Океан», уверенно обошедший «Алиабад» - 6:1.Кроме того, индивидуальными призами были отмечены: Арсен Гоглоев («Алания») - лучший вратарь, Руслан Мурадов («Алиабад») - лучший защитник, Максим Половников, («ДинРем») - лучший нападающий, Абдулла Юнусов («Океан») - лучший бомбардир, Виталий Секанов («ДинРем») - лучший игрок.