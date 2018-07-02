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2 июля 2018, 15:29



В Норильске состоялись соревнования по мини-мотокроссу и мотокроссу.

«Пока что мы провели показательные выступления, так сказать, – открыли сезон. Этапы же у нас стартуют 15 июля. Всего у нас будет ориентировочно четыре этапа – все зависит от погоды. В целом же хочется отметить, что уровень участников с каждым годом растет. Сейчас наш клуб уже объединяет порядка ста человек. Отрадно, что мотокроссом активно стали интересоваться не только взрослые, но и дети, а это значит, что нам есть к чему стремиться», - сказал Александр Татарин. По итогам соревнований победителями в своих классах стали Сергей Грищенко, Александр Татарин, Евгений Матющенко и Роман Шальнов.

Просмотров:256 Заезды прошли на спортивной трассе «Река Щучья» и собрали 18 участников. По словам главного судьи состязаний Александра Татарина, чемпионат города будет состоять из нескольких этапов и завершится в конце августа – начале сентября.«Пока что мы провели показательные выступления, так сказать, – открыли сезон. Этапы же у нас стартуют 15 июля. Всего у нас будет ориентировочно четыре этапа – все зависит от погоды. В целом же хочется отметить, что уровень участников с каждым годом растет. Сейчас наш клуб уже объединяет порядка ста человек. Отрадно, что мотокроссом активно стали интересоваться не только взрослые, но и дети, а это значит, что нам есть к чему стремиться», - сказал Александр Татарин.По итогам соревнований победителями в своих классах стали Сергей Грищенко, Александр Татарин, Евгений Матющенко и Роман Шальнов.