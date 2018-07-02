Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
2 июля 2018, 17:06

Порядка одного миллиарда рублей будет потрачено этим летом на ремонт муниципальных объектов в Норильске.


Как отметил начальник УЖКХ Евгений Войник, по муниципальной программе эта сумма составляет 497 млн, что почти на десять миллионов больше, чем год назад. На эти деньги планируется отремонтировать фасады многоквартирных домов по адресам: Б. Хмельницкого, 15, Комсомольская, 45а, 45б, 47б, (на одном из них будет восстановлено мозаичное панно), а также Шахтерская, 4 и Таймырская, 12. Кроме того, в рамках этой же программы планируется провести ремонт кровель и систем тепловодоснабжения, замену лифтов, ремонт муниципальных квартир, восстановление аварийных участков наружных стен, асфальтирование дворов.
Еще около 500 млн рублей будут направлены на ремонте квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – порядка 160 квартир в рамках четырехстороннего соглашения, отметил Евгений Войник. Также запланирован снос аварийного дома по Талнахской, 59 (к сносу приступят после Дня города), ремонт коллекторов и работы по сохранению устойчивости зданий на нулевых циклах многоквартирных домов.

Просмотров:235
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 3 июля 2018 
11:08   Трудовые книжки россиян станут электронными 11:04   Законопроект, обязывающий краевые госучреждений в районах Крайнего Севера оплачивать дорогу неработающим членам семьи работника, даже если ...

 2 июля 2018 
18:16   В Норильске подвели итоги дня приёма граждан. 18:12   Снос отменяется. Сталинка на ул. Комсомольской, 20, в Норильске вероятнее всего будет реконструирована.
17:06   Порядка одного миллиарда рублей будет потрачено этим летом на ремонт муниципальных объектов в Норильске. 16:44   Стартовал прием заявок на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».
15:29   В Норильске состоялись соревнования по мини-мотокроссу и мотокроссу. 15:26   На стадионе «Заполярник» разыграли Кубок открытия сезона «Здоровый образ жизни», приуроченный к 25-летию МФК «Норильский никель».
14:47   22 июля норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма. 14:37   В Норильске стартовал Заполярный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди руководителей организаций города.
13:46   Детский фестиваль футбола «Новые надежды» пройдет в Красноярске уже во второй раз. Организованы состязания Российским футбольным союзом и компанией «Норникель». 13:18   На пост губернатора Красноярского края претендуют уже три кандидата.
12:57   Избирательная комиссия Красноярского края начала подготовку территориальных избиркомов к предстоящим выборам губернатора края. 12:46   В результате ночного ДТП на Ленинском проспекте пострадали два человека.
12:40   1,5 тысячи кубометров мусора вывезли из Норильска. В общегородском субботнике приняли участие около восьми тысяч человек. 12:12   Накануне из кайерканской гостинки выпала женщина.
12:03   Просроченный хлеб и недостаток информации. В аэропорту Норильск провели проверку точек общепита. 11:42   Юбилейный слёт «Хараелах» собрал более 1,5 тысячи жителей Большого Норильска.
11:25   О зарплатах, молоке и пьяных водителях. В июле в России вступает в силу ряд новых законов. 11:11   8 июля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

 29 июня 2018 
17:07   На 50-й туристический слет "Хараелах-2018" все желающие смогут доехать спецрейсом. 16:23   В Норильске начались работы по восстановлению игрового оборудования на детских площадках.
16:03   Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам 2017 года. 15:52   Норильский подросток за приобретение и хранение наркотических средств получил два года условно.
15:32   Нарушения федерального закона выявил прокурор Норильска в колонии-поселении № 20 ФКУ ОИК-30. 15:11   Ребята из оздоровительных лагерей Норильска прошли по «Тропе безопасности».
09:33   Норильская библиотека приглашает норильчан на молодежный пикник. Он состоится уже завтра, 30 июня. 09:24   Завтра норильские туристы соберутся на берегу Хараелаха.

 28 июня 2018 
20:05   Норильские общественники проверили изолятор временного содержания 19:55   У норильчан есть шанс отличиться. Продюсер Максим Фадеев ищет солистов гимна Универсиады в Красноярске и во всём Сибирском федеральном округе
19:34   В Норильске приступили к созданию концепции Арктического музея современного искусства 18:42   Малые населенные пункты Крайнего Севера требуют дополнительного финансирования. Перспективы развития Арктики и СМП за круглым столом обсудили федеральные и региональные власти
17:37   Известному норильскому композитору Борису Вершинину сегодня исполнилось 80 лет. 16:32   На улице Комсомольской началась реставрация мозаичного панно.
15:31   Управление ГО и ЧС: «Купание в водоемах Норильска запрещено!». 15:23   В 2018 году на ремонт тротуаров и бортовых камней улично-дорожной сети будет потрачено около 40 миллионов рублей.
14:38   Совет Федерации одобрил законы об общественном наблюдении на выборах всех уровней и об увеличении финансирования партий. 13:46   ЕРП в честь Дня работников морского и речного флота проведет парад судов!
13:40   В Норильске прошла традиционная встреча руководителей медицинских учреждений города с населением. 13:39   Глава Норильска провел заседание комиссии по противодействию коррупции.
13:14   В Красноярском крае будет продлено действие закона о краевом материнском капитале. 13:05   На механическом заводе «Норникеля» провели капитальный ремонт бытовых помещений.
12:54   От стрит-фуда до стрит-арта. Опубликована программа летнего праздника уличной еды и уличной культуры в Норильске. 11:40   Николай Поппель стал почетным гражданином города Норильска.

 27 июня 2018 
20:34   Норильский пенсионер, убивший свою жену, проведет за решеткой 11 лет. 20:15   Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска ведется по графику.
19:45   В Амбарке рыба есть. Красноярские ученые-гидробиологи проводят исследования самых загрязненных рек Норильска. 19:33   «Сурово. Сурмава. И Юдин». Уникальная выставка под таким названием, приуроченная к 65-летнему юбилею города, откроется в Норильской художественной галерее 6 июля.
19:15   196 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети отремонтируют в Норильске нынешним летом. На выполнение работ порядка 714 миллионов рублей. 18:46   В Норильске стали известны оценки ЕГЭ по обществознанию - очередного экзамена по выбору.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх