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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:08 Трудовые книжки россиян станут электронными
11:04 Законопроект, обязывающий краевые госучреждений в районах Крайнего Севера оплачивать дорогу неработающим членам семьи работника, даже если они отдыхают не вместе, вынесен на сессию Заксобрания сразу в двух чтениях
18:16 В Норильске подвели итоги дня приёма граждан.
18:12 Снос отменяется. Сталинка на ул. Комсомольской, 20, в Норильске вероятнее всего будет реконструирована.
17:06 Порядка одного миллиарда рублей будет потрачено этим летом на ремонт муниципальных объектов в Норильске.
16:44 Стартовал прием заявок на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».
15:29 В Норильске состоялись соревнования по мини-мотокроссу и мотокроссу.
15:26 На стадионе «Заполярник» разыграли Кубок открытия сезона «Здоровый образ жизни», приуроченный к 25-летию МФК «Норильский никель».
14:47 22 июля норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма.
14:37 В Норильске стартовал Заполярный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди руководителей организаций города.
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