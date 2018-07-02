Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июля 2018, 17:06



Порядка одного миллиарда рублей будет потрачено этим летом на ремонт муниципальных объектов в Норильске.

Еще около 500 млн рублей будут направлены на ремонте квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – порядка 160 квартир в рамках четырехстороннего соглашения, отметил Евгений Войник. Также запланирован снос аварийного дома по Талнахской, 59 (к сносу приступят после Дня города), ремонт коллекторов и работы по сохранению устойчивости зданий на нулевых циклах многоквартирных домов.

Просмотров:235 Как отметил начальник УЖКХ Евгений Войник, по муниципальной программе эта сумма составляет 497 млн, что почти на десять миллионов больше, чем год назад. На эти деньги планируется отремонтировать фасады многоквартирных домов по адресам: Б. Хмельницкого, 15, Комсомольская, 45а, 45б, 47б, (на одном из них будет восстановлено мозаичное панно), а также Шахтерская, 4 и Таймырская, 12. Кроме того, в рамках этой же программы планируется провести ремонт кровель и систем тепловодоснабжения, замену лифтов, ремонт муниципальных квартир, восстановление аварийных участков наружных стен, асфальтирование дворов.Еще около 500 млн рублей будут направлены на ремонте квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – порядка 160 квартир в рамках четырехстороннего соглашения, отметил Евгений Войник. Также запланирован снос аварийного дома по Талнахской, 59 (к сносу приступят после Дня города), ремонт коллекторов и работы по сохранению устойчивости зданий на нулевых циклах многоквартирных домов.