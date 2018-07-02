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2 июля 2018, 18:12



Снос отменяется. Сталинка на ул. Комсомольской, 20, в Норильске вероятнее всего будет реконструирована.

По всей видимости, превентивные меры по сохранению грунтов под зданием принесли свои плоды, более того дом был целиком признан аварийным и большинство жильцов давно съехали, что тоже серьезно снизило нагрузку на мерзлоту под ним. Все это дает специалистам возможность говорить о том, что дом, наверное, можно сохранить. Этому будет предшествовать большая работа: обследование экспертами фундамента и несущих конструкций, составление проектно-сметной документации, из которой будет ясно, какие этапы реконструкции необходимо выполнить для восстановления дома, и уже потом можно приступать к самому ремонту. Реконструкция дома, как и его снос, невозможна без полного расселения и изъятия всех квартир из собственности жильцов. С жильцами 92 квартир (из 98 ) вопрос решен полностью. С пятью собственниками прошли суды, идет процедура вступления в законную силу судебных решений о выплате им компенсаций за изымаемое жилье. Еще с одним собственником решение откладывается на конец октября из-за ожидания вступления в наследство. Таким образом, в октябре в вопросе расселения дома будет поставлена точка. В течение трех лет компенсация за изымаемое жилье совокупно составляет свыше 90 миллионов рублей. Деньги получили жильцы 46 квартир. «Нам необходимо сохранять имеющийся жилфонд, восстанавливать его. Новых площадок для застройки в черте Центрального района практически нет. Тем более это не хрущевка, а сталинка, такие дома всегда будут востребованы», - отметила руководитель управления жилфонда Марина Покровская.

Просмотров:263 Мерзлотная организация «Норильскстройреконструкция», которая ведет наблюдение за зданием, провела ряд обследований и вынесла заключение, что растепление грунтов прекратилось, деформация строительных конструкций приостановились. Ее специалисты рекомендует сменить статус этого жилого дома с «аварийный и подлежащий сносу» на «аварийный и подлежащий реконструкции». Для смены статуса необходимо вынести вопрос на заседание межведомственной комиссии.По всей видимости, превентивные меры по сохранению грунтов под зданием принесли свои плоды, более того дом был целиком признан аварийным и большинство жильцов давно съехали, что тоже серьезно снизило нагрузку на мерзлоту под ним. Все это дает специалистам возможность говорить о том, что дом, наверное, можно сохранить. Этому будет предшествовать большая работа: обследование экспертами фундамента и несущих конструкций, составление проектно-сметной документации, из которой будет ясно, какие этапы реконструкции необходимо выполнить для восстановления дома, и уже потом можно приступать к самому ремонту.Реконструкция дома, как и его снос, невозможна без полного расселения и изъятия всех квартир из собственности жильцов. С жильцами 92 квартир (из 98 ) вопрос решен полностью. С пятью собственниками прошли суды, идет процедура вступления в законную силу судебных решений о выплате им компенсаций за изымаемое жилье. Еще с одним собственником решение откладывается на конец октября из-за ожидания вступления в наследство. Таким образом, в октябре в вопросе расселения дома будет поставлена точка.В течение трех лет компенсация за изымаемое жилье совокупно составляет свыше 90 миллионов рублей. Деньги получили жильцы 46 квартир.«Нам необходимо сохранять имеющийся жилфонд, восстанавливать его. Новых площадок для застройки в черте Центрального района практически нет. Тем более это не хрущевка, а сталинка, такие дома всегда будут востребованы», - отметила руководитель управления жилфонда Марина Покровская.