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2 июля 2018, 18:16



В Норильске подвели итоги дня приёма граждан.

С вопросами норильчане смогли обратиться к главе города Ринату Ахметчину, его заместителям по направлениям, руководителям управлений администрации, депутатам Норильского городского Совета. Всего за помощью в решении различного рода вопросов обратилось 73 человек, рассмотрено 84 вопроса. Основные темы, которыми интересовались горожане, касались жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, обеспечения жильем, образования и миграционной политики. По большинству поступивших вопросов обратившимся даны разъяснения. Часть вопросов поставлены на контроль, по ним ответы будут даны в письменном виде.

Просмотров:222 Традиционный приём граждан представители органов местного самоуправления провели 29 июня в Многофункциональном центре.С вопросами норильчане смогли обратиться к главе города Ринату Ахметчину, его заместителям по направлениям, руководителям управлений администрации, депутатам Норильского городского Совета.Всего за помощью в решении различного рода вопросов обратилось 73 человек, рассмотрено 84 вопроса. Основные темы, которыми интересовались горожане, касались жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, обеспечения жильем, образования и миграционной политики.По большинству поступивших вопросов обратившимся даны разъяснения. Часть вопросов поставлены на контроль, по ним ответы будут даны в письменном виде.