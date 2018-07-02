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2 июля 2018, 18:16

В Норильске подвели итоги дня приёма граждан.


Традиционный приём граждан представители органов местного самоуправления провели 29 июня в Многофункциональном центре.
С вопросами норильчане смогли обратиться к главе города Ринату Ахметчину, его заместителям по направлениям, руководителям управлений администрации, депутатам Норильского городского Совета.
Всего за помощью в решении различного рода вопросов обратилось 73 человек, рассмотрено 84 вопроса. Основные темы, которыми интересовались горожане, касались жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, обеспечения жильем, образования и миграционной политики.
По большинству поступивших вопросов обратившимся даны разъяснения. Часть вопросов поставлены на контроль, по ним ответы будут даны в письменном виде.

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