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3 июля 2018, 11:04

Законопроект, обязывающий краевые госучреждения в районах Крайнего Севера оплачивать дорогу неработающим членам семьи работника, даже если они отдыхают не вместе, вынесен на сессию Заксобрания сразу в двух чтениях.


На заседании комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов депутаты рассмотрели два законопроекта социальной направленности. Первый законопроект разработан по письменной просьбе двух муниципальных районов — Таймыра и Эвенкии и предлагает внести изменения в отдельные законы края. В соответствии с ними органы местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов наделяются полномочиями по реализации мер государственной поддержки северного оленеводства и предоставлению социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых жилых домов для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.
Вторым законопроектом вносятся изменения в Закон края «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями». Инициаторами законопроекта стали депутаты Анатолий Амосов, Алексей Клешко, Людмила Магомедова, Дмитрий Свиридов и Валерий Фарукшин.
Докладчиком по этому вопросу выступила председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова. Она напомнила, что тема оплаты проезда к месту отдыха неработающим членам семьи не нова.
По закону государственные органы и краевые госучреждения, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивают своим работникам и неработающим членам семьи стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. К неработающим членам семьи относятся муж, жена, несовершеннолетние дети, проживающие с работником. При этом работодатель обязан оплатить билеты неработающих членов семьи только в том случае, если работник отдыхает одновременно с семьей и в том же месте.
Поскольку в организациях бюджетной сферы, расположенных в районах Крайнего Севера, наблюдается дефицит кадров, далеко не всегда работники этих организаций могут выехать в отпуск на материк. В связи с этим все более актуальным становится вопрос об отдыхе их детей. Получается, если работник вынужден проводить свой отпуск на Севере, то стоимость проезда ребенка, которого родители стремятся отправить для оздоровления на юг, не оплачивается работодателем и полностью ложится на плечи родителей. При этом стоимость авиабилетов — серьезное испытание для семейного бюджета. Особую остроту данный вопрос приобрел в Норильске, где из-за проводимой с 2016 года реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта количество работников, выезжающих в отпуск с семьями, снизилось.
Во многих случаях место отдыха работника может не совпадать с местом отдыха ребенка, который направляется, к примеру, в оздоровительный детский лагерь или санаторий. Более того, в отдельных муниципальных образованиях края (например, в Норильске) проезд иждивенцев к месту отдыха оплачивается работникам муниципальных учреждений вне зависимости от времени и места использования отпуска самими работниками.
Таким образом, работники краевых и муниципальных учреждений, расположенных на одной территории, находятся в разных условиях. Более того, после передачи медицинских организаций Норильска с муниципального уровня на краевой их работники потеряли ряд социальных гарантий, в том числе право на оплату стоимости билетов к месту отдыха и обратно детям, если те отдыхают отдельно.
Проект закона предусматривает обязанность государственных органов и краевых госучреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивать своему работнику стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно неработающим членам его семьи вне зависимости от времени и места использования отпуска работником.
Людмила Васильевна обратилась к коллегам с предложением вынести законопроект на сессию сразу в двух чтениях: «Закон очень ожидаем территориями». Комитет поддержал эту инициативу.

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