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3 июля 2018, 11:08



Трудовые книжки россиян станут электронными.

Кроме того, предусматривается проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки. Для этого будут внесены изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения». Срок ведения бумажных трудовых книжек не будет ограничен после появления электронных, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Будут учитываться различия в характере трудовой деятельности, готовность работодателей и работников, их желание.

Просмотров:244 Правительство РФ поддержало идею учета сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Профильным министерствам поручено до 29 октября 2018 года внести проект закона, предусматривающий формирование и ведение электронных трудовых книжек, пишет «Наш Красноярский край».Кроме того, предусматривается проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки. Для этого будут внесены изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения». Срок ведения бумажных трудовых книжек не будет ограничен после появления электронных, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Будут учитываться различия в характере трудовой деятельности, готовность работодателей и работников, их желание.