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3 июля 2018, 11:53



Норильский КЦСОН - лучший в крае среди учреждений соцобслуживания.

По итогам смотра-конкурса, объявленного весной текущего года, Комплексный центр социального обслуживания населения Норильска стал победителем в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» и был награжден дипломом за первое место среди учреждений социального обслуживания края. Норильскому КЦСОН 18 лет. Центр насчитывает 10 структурных подразделений и во многом взял на себя заботу об инвалидах, пожилых людях, несовершеннолетних, трудоспособном населении города, признанном нуждающимся в социальном обслуживании. Среднегодовой показатель обслуженных граждан на протяжении ряда лет колеблется в пределах 3 тысяч человек.

Просмотров:227 Ежегодно министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края проводит краевой смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», целью которого является развитие социального партнерства на уровне городских округов, муниципальных районов и организаций Красноярского края и содействие распространению положительного опыта развития социального партнерства в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.По итогам смотра-конкурса, объявленного весной текущего года, Комплексный центр социального обслуживания населения Норильска стал победителем в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» и был награжден дипломом за первое место среди учреждений социального обслуживания края.Норильскому КЦСОН 18 лет. Центр насчитывает 10 структурных подразделений и во многом взял на себя заботу об инвалидах, пожилых людях, несовершеннолетних, трудоспособном населении города, признанном нуждающимся в социальном обслуживании. Среднегодовой показатель обслуженных граждан на протяжении ряда лет колеблется в пределах 3 тысяч человек.