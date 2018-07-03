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3 июля 2018, 12:05



9 сентября – выборы губернатора Красноярского края. На пост руководителя региона претендуют четверо.

Теперь для регистрации кандидаты должны предоставить 298 подписей муниципальных глав и депутатов. Прием подписей для регистрации кандидатов продлится с 15 по 25 июля. Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Напомним, 29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера края Александра Усса.

Просмотров:236 Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов на участие в выборах губернатора. Документы подали четыре человека. Документы подали врио губернатора региона Александр Усс («Единая Россия»), депутаты Заксобрания края Иван Серебряков («Патриоты России») и Егор Бондаренко (ЛДПР), помощник депутата краевого парламента Александр Лымпио («Справедливая Россия»).Теперь для регистрации кандидаты должны предоставить 298 подписей муниципальных глав и депутатов. Прием подписей для регистрации кандидатов продлится с 15 по 25 июля.Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября.Напомним, 29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера края Александра Усса.