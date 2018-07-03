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3 июля 2018, 14:00



Поддержи наших! Началось голосование в конкурсе «Ревизор», в котором участвует норильский фестиваль «День полярного жирафа».

В 2015 году специалисты ЦБС представили проект арт-объекта «Полярный жираф» на конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Автора Елену Коваленко вдохновило стихотворение детского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу…» о жизни теплолюбивого жирафа в северном Норильске. Проект вошел в число лучших, получив финансирование, а также содействие художников-экспертов конкурса. Созданная санкт-петербургским художником Константином Новиковым пятиметровая металлическая скульптура жирафа была установлена во дворике Талнахской городской библиотеки. Арт-объект стал символом масштабного проекта по продвижению чтения «День полярного жирафа». Впервые праздник отметили 4 августа 2017 года в день открытия новой городской достопримечательности. Перед этим северяне связали семиметровый шарф, который повязали на шею жирафу. В программу вошли также театрализованное чтение стихов, выступление оркестра Brass Banda, интерактивная игровая программа для детей, площадки с литературными и подвижными играми и аквагримом, а также раздача мороженого от местных предпринимателей. С 2018 года праздник включен в муниципальную программу «Развитие культуры» и будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье августа. В ходе конкурса «Имя для жирафа» норильчане дали экзотическому зверю имя Ноний. Сейчас проекту нужна поддержка норильчан. Проголосовать можно по ссылке

Просмотров:275 На сайте журнала «Книжная индустрия» началось голосование в VII открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2018». В этом году в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» участвует фестиваль «День полярного жирафа», проводимый Центральной библиотечной системой Норильска.В 2015 году специалисты ЦБС представили проект арт-объекта «Полярный жираф» на конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Автора Елену Коваленко вдохновило стихотворение детского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу…» о жизни теплолюбивого жирафа в северном Норильске. Проект вошел в число лучших, получив финансирование, а также содействие художников-экспертов конкурса. Созданная санкт-петербургским художником Константином Новиковым пятиметровая металлическая скульптура жирафа была установлена во дворике Талнахской городской библиотеки.Арт-объект стал символом масштабного проекта по продвижению чтения «День полярного жирафа». Впервые праздник отметили 4 августа 2017 года в день открытия новой городской достопримечательности. Перед этим северяне связали семиметровый шарф, который повязали на шею жирафу. В программу вошли также театрализованное чтение стихов, выступление оркестра Brass Banda, интерактивная игровая программа для детей, площадки с литературными и подвижными играми и аквагримом, а также раздача мороженого от местных предпринимателей. С 2018 года праздник включен в муниципальную программу «Развитие культуры» и будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье августа. В ходе конкурса «Имя для жирафа» норильчане дали экзотическому зверю имя Ноний.Сейчас проекту нужна поддержка норильчан. Проголосовать можно по ссылке http://www.bookind.ru/revizor/2018/revizor-2018-voting.php