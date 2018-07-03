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3 июля 2018, 14:13



5 июля пройдет мероприятие, посвященное истории комбината «Североникель», эвакуированного в годы войны из Мончегорска в Норильск.

Дополнительную информацию о вечере можно получить по телефону 46-21-01.

Просмотров:230 В четверг, 5 июля в 18.30, в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) состоится вечер, посвященный истории комбината «Североникель», эвакуированного в годы войны из Мончегорска в Норильск, большому вкладу специалистов-мончегорцев в развитие нашего города и комбината. Библиографы сектора краеведения и старожилы Норильска расскажут о том, почему «Североникель» называют старшим братом Норильского комбината, с какими трудностями столкнулись эвакуированные в начале Великой Отечественной войны мончегорцы, какую неоценимую помощь оказали они норильчанам в запуске производства промышленного никеля.Дополнительную информацию о вечере можно получить по телефону 46-21-01.