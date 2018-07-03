Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 июля 2018, 14:25



На сегодняшний день среди норильских выпускников насчитывают пять ребят, получивших за ЕГЭ 100 баллов. И это только те предметы, оценки по которым уже озвучены.

Основной период экзаменов проходил с 25 мая по 2 июля. Сдавали их 2193 выпускника девятых классов и 1211 одиннадцатиклассников. Для них было организовано 28 пунктов проведения экзаменов, на которых было задействовано около двух тысяч педагогов. Результаты сдачи ЕГЭ в 9-х классах сопоставимы с прошлогодними, по 11 классам получены пока не все результаты. Сегодня в Норильск поступили итоги по русскому языку, математике, истории, химии, географии, информатике, обществознанию. Пока ожидаются оценки по физике, биологии, иностранному языку и литературе. Во время сдачи экзаменов по девятым классам зафиксировано восемь случаев удаления ученика из кабинета из-за наличия у них мобильных телефонов. Среди одиннадцатиклассников таких случаев было четыре - ребят удалили с экзамена один раз из-за телефона и трижды из-за шпаргалок. Сегодня без аттестата остаются 186 девятиклассников (в прошлом году их было 199) и девять одиннадцатиклассников (в прошлом году их было 29). Для двоечников и удаленнных с ЕГЭ назначены дополнительные дни сдачи экзамена - с 4 по 22 сентября. «Приятно отметить, что из уже известных результатов максимальное количество, 100 баллов, набрали пять выпускников, из которых четверо - по русскому языку. Это ребята из лицея № 3, гимназии № 5, школ № 14, 23. Выпускник школы № 38 набрал 100 баллов по химии», - сообщила Наталья Коростелева. К слову, в прошлом году стобалльников в Норильске было трое.

Просмотров:224 В ходе ежемесячной общегородской планерки под председательством главы города Рината Ахметчина Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, сообщила, как прошли итоговые экзамены в школах Норильска.Основной период экзаменов проходил с 25 мая по 2 июля. Сдавали их 2193 выпускника девятых классов и 1211 одиннадцатиклассников. Для них было организовано 28 пунктов проведения экзаменов, на которых было задействовано около двух тысяч педагогов. Результаты сдачи ЕГЭ в 9-х классах сопоставимы с прошлогодними, по 11 классам получены пока не все результаты. Сегодня в Норильск поступили итоги по русскому языку, математике, истории, химии, географии, информатике, обществознанию. Пока ожидаются оценки по физике, биологии, иностранному языку и литературе.Во время сдачи экзаменов по девятым классам зафиксировано восемь случаев удаления ученика из кабинета из-за наличия у них мобильных телефонов. Среди одиннадцатиклассников таких случаев было четыре - ребят удалили с экзамена один раз из-за телефона и трижды из-за шпаргалок. Сегодня без аттестата остаются 186 девятиклассников (в прошлом году их было 199) и девять одиннадцатиклассников (в прошлом году их было 29). Для двоечников и удаленнных с ЕГЭ назначены дополнительные дни сдачи экзамена - с 4 по 22 сентября.«Приятно отметить, что из уже известных результатов максимальное количество, 100 баллов, набрали пять выпускников, из которых четверо - по русскому языку. Это ребята из лицея № 3, гимназии № 5, школ № 14, 23. Выпускник школы № 38 набрал 100 баллов по химии», - сообщила Наталья Коростелева.К слову, в прошлом году стобалльников в Норильске было трое.