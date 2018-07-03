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3 июля 2018, 14:44



Первая смена закончилась, вторая в разгаре - тысячи юных норильчан сейчас отдыхают в пришкольных и выездных лагерях.

Также в Норильске работают городские летние профильные школы, куда ребята ходят на несколько часов в день. Сейчас там в разгаре вторая смена. Профильные школы посещают порядка 200 юных норильчан. В выездных оздоровительных лагерях сейчас отдыхают 740 детей, из которых в Красноярском крае - 380, в Анапе - 120 и в лагере Московской области оздоравливаются 240 ребят.

Просмотров:184 Завершилась первая смена в городских оздоровительных лагерях, которые в этом году разместились в восьми школах Норильска. В этом году в них отдохнули 970 детей. С 5 июля по 2 августа открывается вторая смена ГОЛ, где будут отдыхать 360 детей в четырех школах города. Также сто ребят будут круглосуточно жить в военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера».Также в Норильске работают городские летние профильные школы, куда ребята ходят на несколько часов в день. Сейчас там в разгаре вторая смена. Профильные школы посещают порядка 200 юных норильчан.В выездных оздоровительных лагерях сейчас отдыхают 740 детей, из которых в Красноярском крае - 380, в Анапе - 120 и в лагере Московской области оздоравливаются 240 ребят.