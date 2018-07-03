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3 июля 2018, 15:29



Около трети норильских домов в течение месяца будут отключать от горячего водоснабжения на пять дней.



Просмотров:292 Это связано с плановым проведением ремонтных работ на трубопроводах теплоснабжения. В период со 2 июля по 3 августа МУП «Коммунальные объединенные системы» будет отключать горячую воду в жилом секторе по утвержденному графику. В списке около трети домов города, расположенных как в Центральном районе Норильска, так и в Талнахе и в Кайеркане. По каждому из заявленных адресов жильцы будут без горячей воды не более пяти дней. С полным перечнем адресов и соответствующим каждому дому сроком отключения можно ознакомиться на сайте города в разделе «Подразделения – Управление жилищно-коммунального хозяйства» или пройдя по ссылке http://www.norilsk-city.ru/files/50/17419/spisok_otklyuchenij.pdf